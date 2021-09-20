Тысячи военных из 15 стран: в Украине начались масштабные международные учения Rapid Trident

Тысячи военных из 15 стран: в Украине начались масштабные международные учения Rapid Trident

Обучение по стандартам НАТО продлятся две недели.

6 тысяч военных из 15 стран съехались на Яворовский полигон. На Львовщине стартовали масштабные международные учения Rapid Trident — "Быстрый Тризуб".

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок.

По легенде, многонациональные подразделения освобождают город, который захватили боевики и помогать в эвакуации местных жителей. А еще запланировано совместное десантирование с самолета военно-транспортной авиации США.

Новости Украины: на Яворивском полигоне стартовали международные учения Rapid Trident

Бойцы будут также привлекать бронетехнику и проводить учебные стрельбы из стрелкового оружия. Обучение по стандартам НАТО продлится две недели.

facebook.com/Сухопутные войска Украины

Как рассказали в пресс-службе сухопутных войск ВСУ, танковые и артиллерийские подразделения одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины тренируются вести активную оборону и отрабатывают тактику наступательных действий.

facebook.com/Сухопутные войска Украины

К проведению учений Rapid Trident 2021 готовы и иностранные партнеры, в частности военнослужащие 81st Stryker Brigade Combat Team.

Утром 20 сентября в Международном центре миротворчества и безопасности проходит официальная церемония открытия крупнейших международных учений в Украине.

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