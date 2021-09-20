Тысячи военных из 15 стран: в Украине начались масштабные международные учения Rapid Trident

Обучение по стандартам НАТО продлятся две недели.
6 тысяч военных из 15 стран съехались на Яворовский полигон. На Львовщине стартовали масштабные международные учения Rapid Trident — "Быстрый Тризуб".
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок.
По легенде, многонациональные подразделения освобождают город, который захватили боевики и помогать в эвакуации местных жителей. А еще запланировано совместное десантирование с самолета военно-транспортной авиации США.
Бойцы будут также привлекать бронетехнику и проводить учебные стрельбы из стрелкового оружия. Обучение по стандартам НАТО продлится две недели.
Как рассказали в пресс-службе сухопутных войск ВСУ, танковые и артиллерийские подразделения одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины тренируются вести активную оборону и отрабатывают тактику наступательных действий.
К проведению учений Rapid Trident 2021 готовы и иностранные партнеры, в частности военнослужащие 81st Stryker Brigade Combat Team.
Утром 20 сентября в Международном центре миротворчества и безопасности проходит официальная церемония открытия крупнейших международных учений в Украине.