64 гривны за поездку в метро Киева: как формируется цена и почему заглядывают в кошельки людей

Эксперт объясняет, почему появилась цифра в 64 гривны и насколько реальна перспектива роста стоимости билета до 30 гривен.

Автор публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Себестоимость поездки в метро Киева составляет 64 гривны: сколько придется платить пассажирам

В Киеве ожидается подорожание проезда в общественном транспорте. Согласно данным, полученным Департаментом транспортной инфраструктуры от столичных коммунальных предприятий, себестоимость перевозки одного пассажира в наземном транспорте (троллейбусы, трамваи, автобусы) составляет чуть более 37 гривен, а в метрополитене — 64 гривны.

Что означают эти цифры для рядовых пассажиров и как они повлияют на конечную стоимость поездки, выяснял ТСН.ua.

Почему себестоимость метро такая высокая?

По мнению эксперта по транспортному планированию Дмитрия Беспалова, столь высокая себестоимость может свидетельствовать о том, что в стоимость поездки в метро закладывают расходы на развитие подземки за счет самих пассажиров.

Недавно Киев принял программу развития метрополитена, стоимость которой составляет около 10 миллиардов гривен.

«Только часть этих средств на развитие (строительство и ремонт тоннелей и станций) будет выделяться из городского бюджета — примерно 3-4 миллиарда гривен. Остальные — это собственные средства предприятия. То есть, учитывая себестоимость поездки в 64 гривны, выглядит так, что средства на развитие метро планируют получить именно за счет перевозки пассажиров из их кошельков», — объясняет Дмитрий Беспалов.

Напомним, что в последние годы себестоимость поездок в общественном транспорте Киева постоянно менялась, но реальная цена была неизменной — 8 гривен:

  • На 2021 год себестоимость поездки в метрополитене была 22 грн, а в наземном транспорте — 22,20 грн.

  • На 2024 год себестоимость поездки в метрополитене составляла 36,90 грн, а в наземном транспорте — 26,22 грн.

  • На 2026 год себестоимость проездки в метрополитене составляет 64 грн, а в наземном транспорте — более 37 грн.

Стратегия «торгов» и ожидаемые тарифы

Эксперт считает, что в этой ситуации используется элемент определенных торгов: чиновники озвучивают максимальную себестоимость, чтобы впоследствии предложить реальную цену за поездку, которая будет несколько меньше и не так сильно шокировать пассажиров.

«Мой личный прогноз о пересмотре стоимости проезда остается таким: первый, консервативный вариант — стоимость одной поездки вырастет с 8 до 20–25 гривен. Вероятность повышения цены до 30 и более гривен остается невысокой, но я бы ее тоже не отвергал. Потому что властям сейчас выгодно максимально поднять тарифы, чтобы не возвращаться к этому вопросу в преддверии возможных выборов», — отмечает специалист.

Влияние на рынок частных перевозок

Смена тарифов в коммунальном транспорте неизбежно повлияет и на частный транспорт. Маршрутные такси обычно ориентируются на муниципальные цены.

«Частные перевозчики внимательно следят за изменениями цен. Они генерируют большой Cash Flow (денежный поток), потому тоже заинтересованы в повышении стоимости проезда, а он в частных маршрутках уже составляет 20 гривен. Учитывая это, вероятность существенного повышения тарифов в Киеве несколько выше, чем я оценивал сначала. А вероятность того, что стоимость одной поездки превысит 30 гривен, сейчас составляет около 30%», — заключает Дмитрий Беспалов.

Что касается реальной стоимости проезда в общественном транспорте Киева, то, по информации ТСН.ua, она пока неизвестна, специалисты столичных департаментов еще работают над цифрами, которые вскоре будут озвучены.

Ранее мы рассказывали о планах метрополитена по ремонту тоннелей метро на синей ветке подземки. Они продлятся два года и будут стоить два миллиарда гривен. Эксперты предупреждают об отсутствии наземной альтернативы станциям метро и рисках превращения объекта в очередной долгострой.

