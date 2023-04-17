65-летний харьковчанин установил уже второй спортивный рекорд: мужчина тренировался под обстрелами, чтобы отвлечься

Новый спортивный рекорд Украины установил 65-летний харьковчанин. За одну минуту он выполнил 63 отжима от пола на двух руках. Специалисты реестра рекордов говорят, техника была идеальной, все жимы засчитали. Это уже не первое достижение Александра Милевского – прошлым летом под обстрелами он установил рекорд по отжиму на брусьях, говорится в ТСН.

Александр в течение месяца тренировался через день, чтобы организм имел умеренную нагрузку. Первые три десятка раз фиксаторы рекорда едва успевают считать. К концу минуты Александр замедлился, впрочем не останавливается. Александр установил новый рекорд Украины в своей возрастной категории и побил собственный рекорд. “Наибольшее количество отжиманий от пола на двух руках. Выполнена в возрасте 65 лет и 2 месяца. Мы имеем время – 60 секунд и количество – 63 раза. Даже больше, чем вы надеялись”, — говорят фиксаторы рекорда.

Это уже второй сертификат Александра. Первый получил в августе прошлого года за непрерывные отжима на брусьях. Тогда Харьков ежедневно обстреливали, а он ни разу не спускался в укрытие, чтобы не было страшно – тренировался. “Это успокаивает нервную систему. Оно бубух-бубух, а ты отжимаешься, тренируешься», – говорит Александр.

Тогда специалисты по реестру рекордов не смогли приехать в Харьков, поэтому мужчина фиксировал все на видео. "Именно в пик прилетов, сирен, тревог, ракетных ударов устанавливался первый рекорд Украины. Вот на таких людях, на таких харьковчанах и держится, видимо, крепость нашей нации”, — убеждена руководительница национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Александр — с четырнадцати лет профессионально занимался бегом, так что привык побеждать и уже нацелился на новый рекорд — по подтягиванию.

Помогают регулярные тренировки и крепкий сон, и главный секрет успеха Александра – полезный завтрак. “Овсянка, орехи грецкие, курага. Где-то минут через 40 иду тренироваться”, — рассказывает Александр.

Сейчас делать это более спокойно, говорит мужчина. Прошлым летом двор редко выходил из-за постоянных обстрелов. Теперь уже на площадке будет готовиться к третьему рекорду.

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