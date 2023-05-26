67-летняя бабушка отправилась в саперы ради коровы и прославилась на весь мир

Украинская миноискательница, о которой говорит мир: 67-летняя Анна Плихчинская – одна из немногих, кто вернулся в разбитое село Степная Долина и ежедневно выходит в поле с новеньким прибором для поиска опасных обломков от российских снарядов, говорится в ТСН.

Известную на весь мир 67-летнюю Анну Плихчинскую сделал польский фотограф Еджей Новицкий. Ради коровы Ланы женщина каждый день рискует жизнью, потому что скоту миноискатель не дашь. “Я беру, ставлю палку, потому что так сказал мне тот полицейский. Намечаю, где оно, а потом его зову, он приходит, забирает. А такие маленькие, так я сама собираю”, — рассказывает женщина об обломках, которые приходится находить.

Также читайте От села осталась только дорога: в Белогорку вернулись первые пятеро жителей

Боевые действия Анна с Ланой переждали в Черкасской области, а затем вернулись в Степную Долину, поселок на границе Николаевской и Херсонской областей. Россияне непрерывно обстреливали его в течение 9 месяцев. Ни одного уцелевшего дома, рядом – разбитая техника. Людей в Степной Долине почти не осталось, но у Анны здесь и птица, и свежая зелень на огороде. “Страшно конечно. Я ухожу, оно запищало, ну я стала, посмотрела, что оно такое”, — говорит женщина.

Землю, на которой не обязательно есть, но могут быть мины – называют потенциально загрязненными взрывоопасными предметами. Сейчас таких земель около 30% территории Украины. Во время последнего заседания Постоянного совета ОБСЕ постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что эти земли могли бы прокормить 80 миллионов человек. Если бы главной проблемой украинских селян оставалось — глобальное потепление и другие невзгоды, а не куски российских снарядов или прикопанные мины.

Пошла в саперы ради коровы: украинская бабка прославилась на весь мир

Читайте также:

Подсанкционный экскапитан сборной Украины по футболу Тимощук попался на подделку документов в Румынии

Операторы украинских FPV-дронов залетают со взрывчаткой прямо в люки танков и блиндажей врага

Адвокат полицейских из Кагарлика и сам был подсудим за изнасилование: приговор будут обжаловать