67-летняя жительница Львовской области 3 месяца ходила со сломанным хребтом и даже не подозревала об этом

Женщину прооперировали.
67-летняя Людмила из Львовщины 3 месяца проходила со сломанным хребтом, даже не подозревая об этом.
Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, женщина еще в ноябре прошлого года упала с лестницы на спину. Сделала рентген, но на снимке медики не увидели перелома, но решили, что это лишь сильный ушиб.
Боль надоедала женщине долго, она терпела, впоследствии почти перестала вставать с постели. И тогда же обратилась к другим врачам и те посоветовали немедленно делать операцию, потому что любое неосторожное движение могло закончиться инвалидностью.
"Позвоночник так болел, что завивать можно было. Не знаю, откуда у меня терпение взялось, я обезболила и уколами и таблетки, но меня очень болело", — рассказала пациентка Людмила Кузнецова.
По словам хирургов, операция была сложной и рисковой, но прошла успешно. Два дня спустя женщина начала ходить, а накануне ее выписали из больницы.
"Буквально несколько миллиметров не хватало до того, чтобы эти обломки пережали ее канал позвоночника и ее просто отняло ноги", — сказал заведующий нейрохирургическим отделением Первого территориального медобъединения Львова Остап Грищук.
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