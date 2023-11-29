67% украинцев живут за чертой бедности: экономисты рассказали, что будет без западной помощи

В результате войны России около 20 млн украинцев оказались за чертой бедности. Это почти 67% населения нашего государства. Таковы данные Института демографии и социсследований. Однако, в Нацбанке прогнозируют резкое увеличение доходов наших граждан по итогам года. Там говорят, что уровень безработицы уменьшается, а зарплаты наоборот - растут.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Мариам Оганнисян.

Национальный банк на конец года улучшил инфляционный прогноз. И установил на уровне 6%. А это признак стабильной, хотя и шаткой экономики. В 2022 году инфляция достигала почти 27%.

"Бизнес и население адаптировались к условиям работы. Это очень важно на самом деле, потому что с одной стороны есть война и нам нужно побеждать, а с другой - войну нужно финансировать и сегодня война финансируется за счет физических и юридических лиц, работающих в Украине", - говорит экономист Василий Фурман.

Украинский бизнес не только адаптировался, но и вырос количественно. И работает на нужды обороны. По сравнению с довоенным уровнем, число предпринимателей в Украине увеличилось почти на 40 тысяч.

С начала полномасштабного вторжения, экономика нашего государства потеряла треть. Но сейчас, небольшими темпами, все же начинает восстанавливаться, говорят в Нацбанке. Положительный прогноз дает и Еврокомиссия. Немалую роль в этом играет западная финансовая помощь.

Без нее будет трудно. Если вливания прекратятся - правительству будет трудно начислять социальные выплаты. Придется работать исключительно на оборону государства. Тем более, что украинцы и так обеднели. Таковы данные инфляционного отчета регулятора.

Количество наших граждан, которые экономили на питании 2021 достигало 12 процентов. В первый год полномасштабного вторжения цифра увеличилась до почти 20. Сейчас же имеем уже более 26%.

"Бедные слои населения очевидно это те, кто живет не пенсионном обеспечении и оно не так растет, как инфляция и соответственно денег на те же товары не хватает, те кто потерял работу и таких тоже не мало", - говорит экономист Александр Паращий.

Экономист добавляет, что украинцы по сравнению с 2021 годом обеднели на 9%. Но это на самом деле еще положительная тенденция. Ведь, при отсутствии поддержки извне, простого гражданина ждут более сложные экономические обстоятельства. Правительству придется пойти на очень непопулярные шаги - увеличить налоги и коммунальные тарифы.

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