7 лет тюрьмы или огромный штраф: в Украине подготовили закон о дровах — что известно

Какие документы на древесину нужны и кто имеет право проверять, где вы ее взяли.

Украинцы могут получить от 5 до 7 лет лишения свободы за хранение дров без документов. Или штраф в размере от 34 тысяч гривен. Причем наказание предусмотрено даже за небольшое количество древесины от — 1 кубического метра.

Соответствующий законопроект №9665 10 октября поддержала Верховная Рада и передала на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Сайт ТСН.ua рассказывает все, что известно о законе — кого могут наказать, какие документы на древесину нужны и кто имеет право проверять, где вы ее взяли.

Суть закона о дровах

Законопроект №9665 имеет целью предотвратить незаконную вырубку и продажу древесины в Украине. Он предусматривает усиление ответственности за хранение, перевозку или сбыт дров без документов об их происхождении. А также приближает украинское законодательство к законодательству Европейского Союза.

Штрафовать граждан предлагается даже за небольшие объемы древесины – от 1 куб. м. Также предусмотрен штраф за сенокошение и пастьбу скота, заготовку тростника, самовольный сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод на участках, где это запрещено или допускается только по лесным билетам.

Закон о дровах 2024 года: какие штрафы

Нарушителям грозит штраф от 34 тыс. грн за хранение дров, если их стоимость оценивают до 30 тысяч грн;

за хранение дров, если их стоимость оценивают до 30 тысяч грн; от 5 до 7 лет лишения свободы — если стоимость древесины более 30 тыс. грн

Почему критикуют законопроект

В Сети много критикуют законопроект, в том числе юристы. Мол, ужесточение ответственности за вырубку деревьев и незаконное хранение дров может иметь негативные последствия для жителей деревень, для которых дрова – основной вид топлива зимой. А от принятия закона могут пострадать не только браконьеры, но и селяне, купившие у них дрова без документов.

Украинцы опасаются, что таким образом почти все жители сельской местности могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности. Даже те, кто заготовил дрова на своих участках, но не имеет документов.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua рассказала, что борьба с незаконной вырубкой лесов, нелегальной торговлей лесной продукцией, а также совершенствование системы правового регулирования по использованию природных ресурсов является нормальным явлением и полностью отвечает международным обязательствам, которые взяла на себя Украина.

С одной стороны, закон защищает растительный и животный мир на объектах природно-заповедного фонда, лесных участков, парков, скверов, историко-культурных заповедников и т.д. С другой стороны, по словам адвоката, закон действительно затрагивает интересы владельцев частных домохозяйств, для которых лес является распространенным, а иногда единственным источником отопления.

Марина Бекало считает, что указанный закон должен содержать переходные положения. То есть период, за который граждане не привлекались бы к ответственности за сохранность дров на своих участках без подтверждающих документов. К примеру, до следующего зимнего сезона или дольше.

“Ведь люди успели закупить дрова на этот сезон, конечно, не имея ни одного документа об их происхождении. И это ответственность не граждан — покупателей, ведь у них не было выбора. А солидарная ответственность предпринимателей, занимающихся незаконной вырубкой лесов и нелегальной торговлей лесом без соответствующих разрешительных документов и государства, которое должно регулировать эти вопросы”, — рассказала Марина Бекало.

Какие документы на дрова нужно иметь

В подтверждение происхождения дров владелец домохозяйства должен иметь документ, подтверждающий закупку: онлайн заказ, накладная, договор, квитанция на оплату и т.д.

“И в таком случае нести ответственность такое лицо не будет. Это проблема продавца, а не покупателя”, — отметила адвокат.

Кроме того, она напомнила, что ст. 30 Конституции Украины предусматривает запрет проникновения в жилье или другое владение лица, проведение в них осмотра или обыска без мотивированного решения суда.

Следовательно, без соответствующего решения суда правоохранительные органы не могут проникнуть на территорию частного домохозяйства с обыском и осмотром с целью выявления незаконного хранения дров на зиму.

“Поэтому если и будут проверки, то они должны проводиться по соответствующему решению суда. Я сомневаюсь, что кто-то будет этим заниматься, чтобы выявить незаконные дрова в домах у селян, проходить такие сложные процедуры, обращаться в суд, чтобы получить такое "разрешение" на проведение осмотра или обыска. Поэтому я надеюсь, что проверять будут только предприниматели и предприятия, которые занимаются вырубкой и сбытом леса", — рассказала Марина Бекало.

Когда заработает закон о дровах

Если президент подпишет законопроект о дровах, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Тогда Кабмин в течение двух месяцев должен привести свои нормативно правовые акты в соответствие с этим законом. Это должны сделать министерства и центральные органы исполнительной власти.

Закон о дровах: реакция Сети

Законопроект вызвал волну мемов в соцсетях. Украинцы возмущаются, что нарушителями могут стать сельские жители, использующие дрова для собственных нужд.

В Сети шутят, что теперь работники Государственного бюро расследований будут приходить с обысками к бабушкам и дедушкам, которые запаслись древесиной на зиму.

Скриншот/TikTok @magiconeday

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