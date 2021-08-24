7 летних и 7 зимних Олимпиад за 30 лет: ТСН и Hardkiss создали невероятное видео для украинских олимпийцев

7 летних и 7 зимних Олимпиад за 30 лет: ТСН и Hardkiss создали невероятное видео для украинских олимпийцев

Мы благодарим наших спортсменов за победы, кубки, медали и рекорды. А главное — за незабываемые эмоции.

30 лет независимости — это 7 летних и 7 зимних Олимпиад для наших спортсменов! 38 — это только золотых наград, полученных на Играх. В 1994-м наш флаг впервые подняли в честь олимпийской чемпионки.

Об этом 24 августа говорится в праздничном выпуске ТСН к 30-летию Независимости Украины.

Оксана Баюл — наше первое независимое олимпийское золото.

— наше первое независимое олимпийское золото. Сергей Бубка и его рекорд, который продержался целых 20 лет.

Легенды украинского футбола — Валерий Лобановский, Олег Блохин и обладатель "золотого мяча" — Андрея Шевченко.

Гимнасты и гимнастки — Подкопаева и Серебрянская, Ризатдинова и Верняев.

Сильнейшие боксеры планеты — братья Кличко, Ломаченко, Усик

Наша "золотая рыбка" Яна Клочкова.

И наша первая ракетка Элина Свитолина.

Список неполный. И сегодня мы еще раз благодарим всех наших атлетов, которые в этом году пополнили украинский казну спортивных достижений. Мы благодарим их за победы, кубки, медали и рекорды. А главное — за незабываемые эмоции.

Должны вспомнить и о наших паралимпийцев — за свою историю выступлений они уже получили 152 золотые награды, и именно сегодня начинается Паралимпиада в Токио. Итак, болеем и верим в наших атлетов.

Паралимпийцы — среди гостей ТСН. Это представители зимних видов. Аплодируем вам и хочется пожелать, чтобы о вас думали, заботились и ценили вас 365 дней. Вы уже — победители!

И рядом со мной — спортивная династия. Одна из наших спортивных легенд — Ирина Дерюгина, главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике. Ирина Блохина — постановщик всех номеров нашей сборной, а также тренер. Вашими стараниями и стараниями ваших подопечных команда ТСН и The Hardkiss создали невероятное видео.

Смотрим вместе:

Световой перформанс от ТСН, Федерации гимнастики Украины и группы The Hardkiss

Напомним, что во вторник, 24 августа, в Токио состоялась церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр-2020.

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