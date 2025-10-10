7-летний Макар погиб, его папа в тяжелом состоянии: РФ ударила по дому освобожденного из плена воина

Последствия атаки по Запорожью

Семилетнего мальчика убили россияне в Запорожье. А количество раненых возросло до семи. Среди них и отец мальчика — он в реанимации. А также сотрудник ГСЧС. Ночью город пережил 6 часов непрерывной атаки. Россияне били по энергетической инфраструктуре и жилым домам.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.

Россияне убили сына освобожденного из плена военного

Россияне ударили по Запорожью «Шахедами» около полуночи. По городу запустили 8 ударных дронов. Один из них попал в комнату 7-летнего мальчика.

«Я сначала руками разгребала, огонь, это все я разгребаю. Потом сосед кричит — воды возьми. Я воду вылила и дальше доставать. Я понимаю, что мне надо идти, искать второго ребенка. Старшая помогла разбить окно, она первая выскочила. Я слышу — муж кричит. Пока обошла вокруг дома, а уже пылает там, где ребенок был в углу, он больше всего пострадал», — говорит мама мальчика Светлана.



Светлана и ее две дочери чудом не пострадали. А вот маленького Макара, несмотря на все усилия медиков, спасти не удалось. Очень пострадал и его папа. Он в крайне тяжелом состоянии.

Отец погибшего мальчика — демобилизованный боец. Только весной вернулся из российского плена. Приобрел дом, и именно его этой ночью уничтожили российские террористы. Соседи пытались спасти семью как могли.

«Я выскочил на улицу, все здесь загорелось и пылало. Я попытался подключить шланг для пожара, чтобы потушить, но от этого толку было мало», — говорит сосед семьи Андрей.

Атака на жилой дом

Но на этом атаки россиян не прекратились. Под утро они ударили по городу 5 управляемыми авиабомбами и 5 баллистическими ракетами. Одна из них упала возле многоэтажки. В доме — ни одного уцелевшего окна.

«Чтоб они все повыздыхали. Господи, когда это кончится», — говорит пострадавшая Алла Владимировна.

Подъезд усеян стеклами, в обесточенной темной квартире вырваны двери и окна. Пани Алла шокирована увиденным.

В результате ночного террора в городе повреждено более 20 домов. Пришлось перекрывать движение через плотину «Днепрогэс». Поврежденные газовые сети уже удалось стабилизировать. Среди 8 пострадавших — 35-летний сотрудник ГСЧС. Отец погибшего Макара — самый тяжелый. Для его жены и дочерей, которые остались без крыши над головой, друзья и родственники собирают помощь.