"7-летний Никита просил конфеты и победу для Украины": щемящие подробности о семье, которую убил Путин в Глухове

Незадолго до того, как Путин атаковал "Шахедами" глуховский общежитие, мальчик написал письмо о своих мечтах.

Ребенок, погибший вместе с мамой, 20-летним братом и еще 9 взрослыми в Глухове в результате дроновой атаки по местному общежитию, оказался 7 летним мальчиком, недавно приехавшим в этот городок с мамой и братом, спасаясь от путинских обстрелов по приграничью Сумщины. Кроме того, незадолго до того, как его убила армия окупантов, 7-летний Никита написал письмо святому Николаю, в котором просил в подарок игрушечный поезд, конфеты и обратился с просьбой о победе для Украины.

ТСН.ua разыскал одну из знакомых этой семьи, которая постоянно поддерживала с ними связь.

"Буквально вчера я общалась с Татьяной (женщина 1981 года рождения, ей было 42 или 43 года – Ред.), которая потом погибла с двумя детьми", — рассказала нам Анна, знакомая погибших.

Татьяна с детьми эвакуировалась из-за постоянных обстрелов оккупантами приграничья Сумщины. Фото: hlukhiv.info

И добавляет: "Я сообщила Татьяне, что от волонтеров поступили вещи для ребенка и пригласила ее забрать их. До недавнего времени эта семья жила в селе Уланово, которое находится в приграничье, на "нуле". Люди эвакуировались оттуда из-за страшных обстрелов. Община, где они жили, каждый день страдает от КАБов, каждый день артиллерия, каждый день дроны. Дорогу, по которой можно было проехать в те села, называют "дорогой смерти". Семья Татьяны эвакуировалась в Глухов, жили они в общежитии. Таня была как солнышко — от нее веяло теплом и добротой. Младший мальчик уже учился в школе, сама Таня была творческим человеком, выступала на всех сельских концертах, была душой компании".

По словам Анны, общежитие, где проживала в том числе семья Татьяны, было атаковано двумя "Шахедами".

Последствия попадания путинских "Шахедов" в общежитие. Фото: ГУ ГСЧС в Сумской области.

"Один атаковал крышу здания, второй целенаправленно попал в стену. Полностью все разрушено. Никите в декабре должно было исполниться 8 лет. Недавно он написал письмо святому Николаю, попросил его подарить игрушечный поезд, конфеты и победу. К сожалению, свой подарок этот ребенок уже не получит. Вместе с Татьяной был ее муж, он выжил", — говорит Анна.

Письмо, которое Никита написал святому Николаю перед гибелью. Фото предоставлено Анной Харитоненко.

По ее словам, сейчас идет сбор всего необходимого для всех, кто пострадал в результате очередной российской атаки. Среди пострадавших есть и дети.

По последним данным МВД, число погибших в Глухове составило 12 человек, среди которых один ребенок.

Один «Шахед» повредил дом, другой - добил! В Глухове уже 12 жертв!

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