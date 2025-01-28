7-летний тиктокер-автор хита "Скоро будет паска" снова "разрывает" Интернет: что он сделал

7-летний тиктокер, автор хита "Скоро будет паска" Матвей Брус рассказал, как он использовал свою популярность, чтобы помочь ВСУ.

7-летний Матвей Брус из Черкасской области, который два года назад прославился хитом "Скоро уже будет паска", теперь благодаря своей популярности помогает еще и нашим военнослужащим.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Алины Лисовой.

Матвей – это звезда ТікТок, которого знает вся Украина. Сейчас он уже второклассник. И в свои 7 лет может похвастаться тем, что волонтер. Он непоседливый, любознательный и умный. А еще трудолюбивый и уже имеет слишком насыщенный график.

"Сегодня у меня была до 12 школа, тогда интервью до 2, тогда в Черкассы ехать быть руководителем «Смарт юа», а потом приеду вечером домой и буду уроки учить", – говорит Матвей Брус.

Маленькие волонтеры с военными

Впрочем все это не помеха, чтобы заниматься большими делами. Ведь мальчик занялся волонтерством. За год на передовую они уже передали более тысячи дронов и несколько десятков авто. Они - это блогеры Черкасской области. Все начиналось с видео о сельской жизни – как работать на земле, сажать овощи, делать колбасу и мясо. А потом они объединились и вместе поощряют других донатить на ВСУ

"Мы проводим прямые трансляции, есть большая часть людей, которые нам доверяют. Вместе мы садимся, обсуждаем какую-то тему, читаем комментарии. Когда заходит Матвейчик - давайте я вам стихотворение расскажу, он рассказывает и донатят все, мотивирует людей, ну ребенок старается", – говорит отец Матвея Владимир Брус.

Матвей Брус

Чтобы люди донатили охотнее, каждый эфир проводят розыгрыши. Среди лотов – фермерская продукция собственного производства, различные вкусности, хозяйственная техника, сувениры и даже суперпризы – автомобиль ВАЗ 2101.

"За последний месяц мы смогли приобрести 153 ФПВ-дронов и один квадроцикл электрический за 490 тысяч", – говорит отец Матвея.

"Я зашел на проект к Владимиру первый умножал все на 2, вот представьте что он сбивал мы добавляли ту же сумму, мы ввели порцию чего-то такого необычного. Люди война не закончилась, расслабляться нельзя так как и надеяться, что за нас кто-то сделает", – говорит руководитель агрофирмы Алексей Васильченко.

Организационными вопросами руководит пани Любовь. Она волонтер со стажем – военным помогает с 2014 года и имеет позывной "Мама Люба".

Пока команда благотворителей растет, тем временем маленький Матвей радуется знакомствам с уже легендарными украинскими бойцами.

"Очень много знакомых военных у меня, вот еще Роман Грибов, тот что послал русский военный корабль на дно, это уже две звезды знакомые", – говорит мальчик.



И на вопрос, не устал ли в свои 7, делать столько важных дел одновременно, отвечает: "Я очень работящий ребенок так, что мое детство должно пролететь очень крутым, но войну надо закончить нам, а не россиянам. Россияне должны уже пропасть, а мы должны жить! Украина превыше всего!".

Матвей Брус

А еще делится важными планами, кем мечтает стать как вырастет.

"Строителем, чтобы отстроить всю Украину! А если мы вернем свой Крым, то я тоже его отремонтирую весь, всю территорию избитой Украины", – говорит мальчик.

Опять разрывает Интернет! Малый тиктокер использовал свою популярность!

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