7 тысяч километров пешком: киевлянин из-за войны потерял бизнес и со своим псом отправился в путешествие по Украине

Семь тысяч километров вместе с собакой - киевлянин отправился в пешее путешествие по Украине со своим питомцем. Все приключения мужчина снимает и преподает в соцсетях, посредством подписчиков делится с ВСУ. Мечтает завершить путешествие, побывав уже на всех оккупированных территориях. Из столицы путешественники дошли уже до Закарпатья, говорится в ТСН.

В день Рождества, 25 декабря, они отправились в большую прогулку. С того времени Василий со своей собакой Цыганом одолели почти полторы тысячи километров. Из столицы отправились в Ирпень, а дальше были Житомир, Винницкая, Тернопольская, Хмельницкая, Львовская, а теперь уже и Закарпатье. "Цель обойти всю Украину, все 25 регионов и пройти семь тысяч километров", — рассказывает Василий.

Это путешествие спасает его от депрессии, говорит путешественник. В результате войны он потерял бизнес, пришлось забыть о путешествиях по миру. Не опустить руки помогал только верный друг. «Я когда себя грузил дурными мыслями, он подходил, ложился возле меня и такой «хмм» – вздыхает. Я понял, что все – нужно идти… Путешествие – это терапия и для меня и для него”, — вспоминает Василий.

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Видео путешествия киевлянин ежедневно публикует в соцсетях, рекламируя при этом живописные уголки страны. Подписчики, говорит Василий, не раз уже помогали деньгами на еду и ночлег. Часть пожертвований путешественник перечисляет на благотворительность. “Мы отправили на медицинский батальон «Госпитальеры» и UAnimals – животным. И с тех пор сделали отдельный счет для донатов на ВСУ и отдельный счет, кто хочет – может помогать нам”, — рассказывает мужчина.

В день путешественники проходят до полусотни километров. Это сложно и человеку, и собаке, признается Василий. «Был один очень тяжелый день, когда мы прошли 35 километров, а нам говорят: «Мы вас с собакой не поселим». Ох, для меня, это была катастрофа. Мы 12 километров до Тернополя доехали. Поэтому я считаю, что мы не дошли до Тернополя, поэтому мы в Тернополь будем возвращаться”, — рассказывает о деталях путешествия мужчина.

Но обычно, убеждает Василий, местные, узнав о необычных путешественниках помогая чем могут. "Война очень показала хороших людей и показала, что их очень много в Украине", — убежден путешественник.

Впереди у Василия и собаки Цыгана еще более пяти тысяч километров дороги. Мечтают подняться на Говерлу, а дальше дойти до Востока и завершить путешествие уже на деоккупированных Луганщине и Крыму.

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