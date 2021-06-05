70-летний водитель убегал от полицейских из-за превышения скорости, а затем спровоцировал ДТП с тремя погибшими

Авария произошла на трассе Киев-Чоп.

Трое погибших, один тяжело травмирован — это последствия лобового столкновения на трассе Киев-Чоп.

Об этом 5 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

70-летний водитель легковушки с фургоном бежал от полиции, которая пыталась остановить его за превышение скорости. В конце копы его догнали, составили протокол.

После этого водитель продолжил движение и почти сразу выехал на встречную, где именно двигался внедорожник. Водитель легковушки и его 67-летняя пассажирка погибли мгновенно. Еще одного 37-летнего пассажира с этой машины скорой доставили в больницу в критическом состоянии, однако несмотря на реанимационные мероприятия спасти его не удалось.

В медучреждении и водитель внедорожника, житель Кривого Рога. У него также крайне тяжелые травмы.

Новости Украины: на трассе "Киев-Чоп" лоб в лоб столкнулись две машины, пассажиры легковушки погибли

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