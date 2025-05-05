72 часа до вероятной опасности: эксперты предупредили о возможности мощных атак армии РФ

Военные эксперты Олег Жданов и Роман Свитан не исключают, что армия РФ может осуществить атаку в конце недели / © ТСН

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Конец этой недели, а именно 8, 9 мая, могут стать достаточно неспокойными как для Украины, так и для России. Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказали военные эксперты Олег Жданов и Роман Свитан, учитывая текущую ситуацию и то, что в Москве планируют безопасно провести военный парад.

«Я думаю, что обстрелы будут продолжаться. Могу предположить, что РФ в ночь 9 мая может совершить массированный удар, чтобы мы не отвечали. Или же этот удар может произойти 8 мая», — предполагает Олег Жданов.

В то же время, Жданов не исключает, что в этом году может быть неспокойно 9 мая и в Москве. И обращает внимание на заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что под Москвой в ночь на 5 мая было сбито 4 дрона.

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«С военной и политической точек зрения посеять панику среди участников, которые побоялись бы выйти на Красную площадь — это была бы политическая победа. Прилетит или не прилетит дрон — это вопрос 159-й», — говорит Жданов.

Кроме того, он не исключает того, что именно 9 мая и в Украине, и в России этот день пройдет относительно тихо.

«Если 9 мая будет тишина, то, скорее всего, атака по Украине может произойти либо 8 мая, либо 10. 8 мая — чтобы испугать нас максимально, 10 мая — показать, что они продолжают активные боевые действия. Но я больше склоняюсь к мнению, что беспокойной может быть ночь на 9 мая. Путин может отомстить из-за того, что Украина не согласилась на его (кратковременное — Ред.) перемирие», — предполагает военный аналитик.

России выгодна любая пауза

В то же время другой военный эксперт Роман Свитан выразил свое мнение следующим образом: «Сейчас армии РФ нужна оперативная пауза, враг планирует наступление летом, вдоль линии фронта будет увеличение интенсивности. Враг хочет подтянуть силы и средства к линии фронта. Поэтому давать армии РФ паузу — это глупость, остановка выгодна наступающей армии».

По словам Свитана, в ближайшие дни законной военной целью может стать скопление военных и техники, которые планируют участвовать в параде в Москве.

По мнению Свитана, у врага уже подготовлена техника и вооружение для атаки по Украине, удар может произойти вне зависимости от того, будет ли Украина атаковать Россию в ближайшее время.

«Атака на паузе. Как только решат, могут осуществить ее», — говорит Свитан.

Ранее сообщалось о том, что известный аэроразведчик дал свой прогноз .

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