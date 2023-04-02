75 лет супружеской жизни: украинцы установили рекорд продолжительности брака

Ей 92, ему – 96 и вместе в браке они уже 75 лет. Василий и Прасковья познакомились в землянке еще во время Второй мировой. Сейчас же признаются секрет такой долгой супружеской жизни – никогда не ссориться друг с другом, говорится в ТСН.

“Не думала, потому что были еще молодые, думали что молодые, кто знает, сколько проживем. Жили в мире, не ссорились, делились горем и счастьем, всем делились”, — рассказывает женщина.

ТСН уже рассказывала историю семьи Кириченко несколько недель назад. Увидев сюжет, эксперты Национального реестра рекордов Украины решили проверить и не ошиблись – брак Василия и Прасковии — самый продолжительный зафиксированный в Украине.

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К сожалению, сохранить подлинники документов супругам не удалось. Впрочем, недавно они обновили отметки в паспортах, подтверждающих дату их росписи 22 февраля 1948 года. А еще нашли свои фотографии со времен первых свиданий, где на обороте сохранились даже письма, которые Василий тогда писал любимой. “Это превышение предыдущего рекорда, который произошел в Виннице – семья Макаренко, на сегодняшний день их брак 71 год – это превышение на 4 года. Действующий мировой рекорд сейчас – 82 года продолжительности брака”, — говорят в национальном реестре.

Напомним, что в Бородянке к годовщине освобождения города установили скульптуру, созданную за фото, на котором девочка катается на качелях. Пятиклассница не ожидала, что будет иметь такую славу и присутствовала на открытии скульптуры.

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