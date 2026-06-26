76-летнего киевлянина, у которого забрали квартиру за долги, вывезли из больницы: кто и куда

Иван Берестецкий / © ТСН

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Как известно, до недавнего времени он жил на столичном проспекте Шухевича, 26 и был лишен своей однокомнатной квартиры — после огласки полиция Днепровского района Киева открыла и расследует уголовное производство. Сам мужчина после всего, что с ним произошло, был госпитализирован в больницу №8 — скорая забрала его с моста на проспекте Степана Бандеры.



Как стало известно теперь, вчера, 24 июня городские соцработники оформили этого мужчину в один из гериатрических пансионатов. Об этом сообщили в комментарии для ТСН.ua врачи, эту информацию нам подтвердила и заместительница КГГА Марина Хонда.



По ее словам, он будет там находиться как минимум временно.



«Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранительные органы выясняют, что с его квартирой», — сообщила нам Марина Хонда.

Как пенсионера оставили без квартиры: что известно

По данным специалистов Государственной исполнительной службы, ЖСК, в котором находится многоэтажка, где жил этот пенсионер, начислил Ивану Берестецкому долг на огромную сумму — более 870 тыс. грн. (в его квартире не было счетчиков воды и не исключено, что весь небаланс по дому, где около 500 квартир, записали на него).

Появлялись неофициальные сведения, что после продажи квартиры и погашения долга Иван Берестецкий может получить остаток около 120 тыс. грн.

Но, как пояснили в комментарии для ТСН.ua источники в этой службе, он не получит даже эту сумму, потому как согласно закону будет вычислен, в том числе и исполнительный сбор. То есть этот мужчина может не получить вообще никакого остального или он будет крайне скудным. В то же время, наши источники в Минюсте сомневаются, что этот долг соответствует фактическому объему потребленной мужчиной воды и предполагают, что все точки над «i» мог бы расставить четкий аудит потребленных коммунальных услуг.

Ранее мы рассказывали, что после выписки из больницы 76-летнему пенсионеру, которого лишили жилья за долги, пока некуда возвращаться.

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