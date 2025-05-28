8, 12 и 17 лет: на Житомирщине попрощались с детьми, которых убила Россия (фото, видео)

Дети, которых убила Россия / © ТСН

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В Коростышеве сегодня прощаются с тремя детьми, которые погибли в результате массированной комбинированной атаки 25 мая.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Станиславу было 8 лет. Тамаре — 12. Роману — 17. Все дети из одной семьи. Их родители ранены, мама в тяжелом состоянии.

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17-летний Роман / © ТСН

Гибель трех детей из одной семьи шокировала городок. И на прощание с ними вышла чуть ли не вся громада. Дети и взрослые утром собрались возле школы и пешим ходом двинулись на место прощания.

12-летняя Тамара / © ТСН

Корреспондент ТСН Иван Воробьев рассказал, что горожане шокированы известием о гибели детей. Прощание происходило возле местного дома культуры, люди приносили цветы.

8-летний Станислав / © ТСН

Классная руководительница 17-летнего Романа Юлия Скок рассказала, что дети были очень скромные и отзывчивые.

«Роман был очень скромный. Редко показывал свои эмоции. Он и мухи не обидит. Тома боролась за справедливость. Стаса обожали дети. Эти дети были необыкновенными, которые всегда помогут», — говорит учительница.

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Роман увлекался историей Украины, однако мечтал себя реализовать в технических специальностях.

Ученики отказались от выпускного и последнего звонка. Вместо этого они планируют пойти на кладбище, чтобы почтить память детей.

Мать детей в сознании, но ее состояние остается тяжелым. Вероятно она знает о смерти детей.

Коростышев до сих пор оправляется от атаки россиян. В городе 50 поврежденных домов, 9 человек были ранены.

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Напомним, что в ночь на 25 мая российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по Украине дронами и ракетами.

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