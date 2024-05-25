"8 часов ждал эвакуации и потерял 2,5 литра крови": боец "Каховка" рассказал о страшном ранении

Боец подразделения "Стугна" в составе спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины на позывной "Каховка" рассказал о тяжелом ранении, полученном на фронте. Мина упала в 50 см от него, боец ждал эвакуации восемь часов.

По его словам в эксклюзивном интервью для TSN.UA, россияне сбросили с дрона мину калибра 82 миллиметра.

“Повезло мне так, что почва была достаточно сырая. Грязь еще была, хотя температура плюс один. Мина упала в полуметре от моей ноги, разорвалась под землей. Мне обломками побило руку, оторвало пальцы на ноге. Врачам пришлось пол стопы ампутировать, а впоследствии и всю руку", — рассказал "Каховка".

Боец говорит, что две бронированные машины для эвакуации приехали очень быстро, однако россиянам удалось повредить их.

"Поэтому эвакуация перенеслась еще на неопределенное время. Через четыре часа уже прибыли за моим побратимом. Он в то время был в очень тяжелом состоянии, очень большая кровопотеря… А меня удалось эвакуировать только через восемь часов после ранения. Врачи не верят, что у меня остались в полной мере конечности. Турникеты были затянуты почти под паховую зону. Все знают, что турникеты – это два-четыре часа и, скорее всего, это будет ампутация”, – рассказал военный.

У него также была разорвана артерия, он потерял более 2,5 литра крови.

"Для неподготовленного человека это почти смертельно. Но удалось все-таки эвакуироваться. И притом что турникеты были очень высоко, конечности полностью мне не ампутировали. Хорошо, что у нас такие хорошие врачи. И меня оперативно доставили в больницу, потом направили в Киев", — говорит Каховка.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Врачи были в шоке! Потерял 2,5 литра крови и 8 часов ждал эвакуации! Интервью с "Каховкой"

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