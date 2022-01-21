8 лет войны, "учения" врага на границе, очередные угрозы наступления: как жить в постоянном стрессе и избежать паники

8 лет войны, "учения" врага на границе, очередные угрозы наступления: как жить в постоянном стрессе и избежать паники

Первая задача, которая стоит перед украинцами: следить за новостями и только на авторитетных источниках, чтобы уберечься от лжи.

Угроза полномасштабной войны, которая уже несколько месяцев держит в напряжении всех украинцев, становится причиной непрерывной тревоги. К ожиданию военных действий прилагаются постоянные псевдоминирования, агрессивная риторика врага и нашествие фейков. Все чаще в обществе говорят о панике, или более точно – напряженности и обеспокоенности.

О том, как избавиться от нее, и успокоиться, но не потерять бдительность — 21 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Более 100 тысяч человек близ границ Украины. Новейшее мощное вооружение и открытые угрозы со стороны России — такова картина информационного дня в последние несколько месяцев. Кто-то из украинцев в полномасштабную войну верит, кто-то – нет. Какие надежды преобладают – не важно. Здесь главное – что о возможной угрозе все знают.

Также читайте Россия направила на учения в Беларуси два дивизиона ракетных комплексов С-400: видео

"Паника наступает, когда ты не знаешь, что вокруг тебя. Тогда тебе очень нужна информация", – говорит военный психолог Андрей Козинчук.

И это первая задача, которая стоит перед вами: следить за новостями и только на авторитетных источниках, чтобы уберечься от лжи.

"Спокойствие – это не тогда, когда "я успокоился", а когда я четко знаю, что я буду делать. Куда я буду ехать, кто меня там будет ждать, если не будет связи – в каком месте, в какое время мы будем встречаться", – отмечает он.

Обдуманные на перед действия придадут уверенности. Обсуждение их с родственниками, и особенно с детьми, эту уверенность удвоит. Без этого – нервничаете вы, это видят дети, и перенимают тревогу. К тому же, как поступать им, они должны знать и без вас.

Также читайте Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита для противостояния России

Надо поговорить с детьми: что делать, когда пропадает связь, кто за что отвечает, кто несет воду, еду или где находится тревожный чемодан с документами, медикаментами или необходимыми вещами. Даже, если у вас он не собран, само знание, что для него нужно – тоже успокаивает. А ввиду продолжительности во времени, информационной войны, которую враг ведет годами, подобная подготовка — сверхнужна.

"У нас эта война продолжается, и она продлится еще долго, потому что она выгодна РФ", — говорит политолог Богдан Петренко.

Ею, уверен эксперт, Россия не только хочет получить власть над Украиной, но и демонстрировать свою значимость в мире.

"Западные страны понимают, что Украина является последней буферной зоной между Западом и странами НАТО. Как только этот буфер исчезает, Россия начинает нести угрозу Западу", — отмечает он.

8 лет войны, угрозы наступления, псевдоминирование – как жить в постоянном стрессе и избежать паники

И эта ситуация является одним из факторов, который должен уменьшать панические настроения. Ведь партнеры Украины ежедневно заявляют о поддержке нашей страны: проводят многочисленные переговоры и оглашают предупреждения для России, которые должны были бы отвлечь ее руководство от агрессивных планов.

Если же РФ на это пойдет, ее встретят здесь не хлебом-солью. Военные действия в Украине уже продолжаются 8 лет, и защищать свою землю украинцы знают как, и умеют.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев "не накручиваться" и объявил об амбициозных планах на 2022-й.

Читайте также: