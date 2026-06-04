8-летний Илья и 2-летний Олег погибли с мамами в собственных кроватях: жуткие подробности кровавого удара РФ

8-летний Илья, который погиб из-за удара РФ / © ТСН

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Российские оккупационные войска совершили очередное кровавое и циничное военное преступление, нанеся массированный ракетный удар по плотной жилой застройке Днепра ночью 2 июня. Враг целенаправленно бил по мирным кварталам, когда люди спали в своих домах.

Эта жестокая атака унесла жизни 16 человек, среди которых двое совсем маленьких мальчиков. Еще более четырех десятков горожан получили ранения различной степени тяжести. Сейчас в больницах остаются 22 пострадавших, за жизнь которых борются медики.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ольги Павловской.

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Цветы возле разбитых подъездов: истории погибших детей

Сегодня возле полностью разрушенного подъезда четырехэтажки лежат живые цветы, детские игрушки и горят лампадки. Сюда без конца приходят шокированные горожане, чтобы почтить память тех, кого еще вчера видели каждый день. Соседи плачут, вспоминая, как на этих площадках вместе гуляли дети, жизнь которых в один момент оборвало российское железо.

На место трагедии люди приносят лампадки / © ТСН

Одной из жертв террора стал восьмилетний Илья, который только успел закончить второй класс. Мальчик погиб под завалами вместе со своей мамой и бабушкой. Из всей семьи чудом выжил только его старший брат, который в последнюю секунду успел выскочить из ловушки.

«Мама, дочка и внук погибли. А старшенький внучек — он спасся, выскочил. Вот скамейки, мы все здесь вместе гуляли. Я вообще не знаю. Это какой-то ужас!» — говорит местная жительница.

Еще одной неописуемой трагедией стала гибель маленького Олега. Осенью мальчику должно было исполниться всего три года, но он погиб вместе с мамой в собственной кровати. Люди вспоминают, что шансов спастись не было — удар пришелся прямо в дом посреди ночи, когда все крепко спали и не имели времени даже среагировать на опасность.

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Искать и доставать тела из-под руин помогали не только спасатели, но и добровольцы и ветераны. Они до сих пор не могут сдержать эмоций от увиденного на пепелище.

«Начали искать. Нашли мы женщину, которая собой накрыла ребенка. Для меня очень это трагично! Бьют по гражданским домам, гибнут гражданские. Это очень больно», — говорит Александр, ветеран-парамедик.

Место российского удара в Днепре / © ТСН

Удары «double-tap» кассетными боеприпасами и спасение под взрывами

Когда после первых прилетов жилые дома охватило пламя, на место трагедии первыми прибыли экипажи патрульной полиции. Кадры с их бодикамер зафиксировали настоящий ад: полицейские тушили огонь подручными средствами, пробирались сквозь дым и кричали в темноту завалов: «Есть кто живой? Где ты?».

Именно в этот момент, когда продолжалась спасательная операция и из-под руин вытаскивали первых пострадавших, россияне нанесли коварный повторный удар. Прямо под взрывами и канонадой патрульные продолжали вручную поднимать тяжелые конструкции, доставая раненых.

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Этот повторный удар стал роковым для многих, кто пытался спрятаться или помочь соседям. Пан Павел вместе с женой и 22-летним внуком после первого взрыва быстро выбежали из квартиры и пытались добраться до ближайшего укрытия. Именно на полпути их настигла вторая волна вражеских ракет.

Жилой дом, в который ударила РФ / © ТСН

«Целенаправленно били по жилым секторам. Пока скорую ждали, турникеты наложили — сосед принес такие полотенца, понатягивали. Жену с внуком первых забрали. А я немного отдыхал, ждал», — говорит Павел, раненый житель Днепра.

Цена этого выхода в укрытие оказалась слишком дорогой: и пан Павел, и его жена в результате взрыва получили тяжелые ранения, которые привели к ампутации конечностей. Их 22-летний внук сейчас находится в критически тяжелом состоянии в реанимации. Врачи диагностировали у парня открытую черепно-мозговую травму, тяжелые ранения печени и изуродованные конечности, его жизнь поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Весь жилой квартал вокруг укрытия теперь усеян глубокими воронками, характерными для использования врагом запрещенных кассетных боеприпасов.

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Большие трещины и квартиры без потолка: более 100 семей без крыши над головой

Масштабы разрушений в Днепре — катастрофические. Всего в городе изуродовано более полусотни жилых домов. Целый большой квартал фактически прекратил свое существование. По предварительным официальным выводам экспертов, по меньшей мере 7 многоквартирных домов восстановлению вообще не подлежат из-за критических повреждений несущих конструкций.

В квартире пани Валерии вместо потолка теперь видно открытое небо. Женщина вспоминает, что проснулись все в сплошных осколках стекла и долгое время не могли выбраться из ловушки, ведь входные металлические двери сильно деформировало взрывной волной — их пришлось долго расшатывать вместе с семьей.

Ее отец сейчас находится на больничной койке со сломанными ребрами и ранением плеча. Мужчина пострадал во время того самого повторного удара. Сразу после первого взрыва он вместе с соседом мужественно побежал перекрывать магистральный газ по всему дому, чтобы предотвратить масштабный взрыв в квартирах. Газ они перекрыть успели, но сосед Валерии погиб на месте, а отцу чудом удалось выжить под обломками.

Вследствие российского террора более ста днепровских семей в один момент остались без крыши над головой. Спаслись люди только благодаря чуду и внутреннему предчувствию опасности.

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Сейчас на месте трагедии продолжают работать экспертные комиссии, которые детально обследуют каждую конструкцию и составляют акты разрушений. А несчастные люди под наблюдением спасателей пытаются заходить в свои разбитые кабинеты и комнаты, чтобы спасти из-под завалов хоть какое-то уцелевшее личное имущество и документы.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: День чествования памяти погибших детей! ЖАХИТТЯ из Днепра! Шокирующие кадры! | ТСН 7:00 4 июня

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