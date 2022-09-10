8-летний львовянин своим пением собрал полмиллиона гривен для ВСУ всего за несколько недель

Почти полмиллиона гривен собрал для ВСУ 8-летний мальчик из Львова. Юра поет, а аккомпанирует ему отец. Мальчик сам и подготовил чувственный лирический репертуар, с которым теперь ездит по городам области.

8-летний Юра поет под аккомпанемент отца, а копилка с надписью "на армию" наполняется на глазах. Мимо не могут пройти ни дети, ни взрослые, говорится в ТСН.

Мальчик гастролирует по области и менее чем за месяц собрал почти полмиллиона гривен. Секрет – делится – в усердии. «Когда я стараюсь, вижу, что много денег бросают, бросают по 200,100, 500», — рассказывает Юрка.

Помогать военным пением Юра решил, когда увидел парня из Чернигова, который благодаря песням передал волонтерам 60 000 гривен. «Юра говорит, что мы тоже умеем петь, давай попробуем. Ребенок учится в хоровой школе "Дударик", также каждый день, если это возможно, ходит в церковь, он слушает божественные напевы», — рассказывает отец.

Поет Юрко в большинстве своем лирические песни, о войне учить сложно, парень все воспринимает близко к сердцу. «Какие песни о войне, где мама детей своих защищает, ему начинают слезы течь и он говорит, я не могу ее выучить», – рассказывает отец Юрка.

За деньги, собранные парнем, уже приобрели для военных внедорожник, авто назвали "Юрчик". «Уже у нас является главным спонсором наших военных и тот автомобиль он приобрел и два дрона, будем вести на фронт для наших ребят», — говорит капеллан, руководитель «Апостольской Чоты» отец Михаил Гредиль.

Бойцы уже записали для Юры свою благодарность.

В перерывах между песнями Юра рассматривает маршрутки, которыми грезит уже несколько лет. В будущем говорит, мечтает не о сцене, а о карьерах водителя и священника.

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