8-летний мальчик из Бахмута, у которого россияне убили всех родных, обрел новую семью

Стали известны новые подробности истории 8-летнего Богдана из Бахмута, у которого россияне убили отца и беременную мать. Они погибли в тот момент, когда шли на похороны своего родственника, погибшего также при обстреле оккупантов.

Напомним, по данным полиции Донецкой области, родители оставили мальчика у знакомой, а сами пошли на похороны. Когда Богдан узнал о гибели мамы (она была на 7 месяце беременности) и папы, то помчался на велосипеде на место их гибели. Когда правоохранители узнали об истории Богдана, эвакуировали его в безопасное место.

"Мальчика забрала первая жена его отчима, которого он называл отцом. Этот мальчик знаком с ее семьей. Также стало известно, что помочь Богдану откликнулись и государственные учреждения, включая МВД, журналисты. Мальчик держится стойко, он осознал, что родители погибли. С нами он общался как взрослый человек", – сообщили нам в пресс-службе полиции Донецкой области.

По данным полицейских, теперь Богдан будет проживать недалеко от столицы.

Как мы выяснили, по состоянию на вечер 27 октября Богданчик со своей опекушкой уже был на подъезде к своему новому дому. "У меня трое внуков примерно его возраста, он знает их и они его. С Богданом все хорошо, скоро будем дома", — сообщила нам Ирина Коровченко, которая теперь будет заботиться о судьбе мальчика.

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