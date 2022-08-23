8-летний мальчик из Чернигова пением заработал для ВСУ более 100 тысяч и им заинтересовались музыкальные продюсеры

Ему всего восемь лет, а он уже собрал на нужды Вооруженных сил Украины более 110 тысяч гривен.

Сергей Мороз поет в центре Чернигова и, таким образом, собирает деньги на нужды армии. Первый "транш" — 60 тысяч гривен — школьник передал фонду Сергея Притулы. Вторую собранную партию народных гривен маленький волонтер передаст музыкальному продюсеру Вадиму Лисице, который тоже помогает нашим военным, говорится в ТСН.

Уже второй месяц в центре Чернигова поет восьмилетний Сергей Мороз, все собранные средства на Вооруженные силы, репертуар – исключительно украинский. Мама Екатерина рассказывает, пением помогать нашей армии захотел сам Сергей. «Он видел сколько уже детишек начинает помогать плетут браслеты, продают игрушки, кто-то на гитаре, он говорит: «Я умею петь. Давайте я буду петь», – вспоминает мама мальчика.

Поначалу и родители, и сам парень переживали — найдутся ли у черниговцев, которые больше месяца жили под обстрелами, деньги на доброе дело. Но все опасения оказались тщетными. «На площади мне бросают пятисотки и мне бросают, потому что мне уже доверяют, потому что я уже Притули деньги повез», — убеждает Сергей.

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Первые собранные за две недели 60 тысяч Сергей повез своему тезку — волонтеру Притули.

Талантливого школьника заметил известный продюсер Вадим Лисица пригласил впервые на профессиональной студии звукозаписи. А маленький волонтер передал честно заработанные гривны, которые пойдут нашим защитникам по харьковскому направлению.

Как благодарность за помощь совместному делу Вадим Лисица с коллегами обещает подарить юному певцу его личную песню. Мама уже понимает, что с такого подарка может начаться карьера сына.

Сергей Мороз планирует собирать петь на улицах Чернигова, пока позволит погода. И передает свои пожелания нашим защитникам на фронте. «Чтобы они победили эту русскую и чтобы эта русская больше никогда к нам не приходила. ВСУ победит!», — утверждает мальчик.

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