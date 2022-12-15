8-летний мальчик из Львовщины у святого Николая попросил звания Героя для погибшего отца-военного

Просьба к Николаю, чтобы папу посмертно признали Героем Украины — так в письме к чудотворцу написал восьмилетний Дима со Львовщины. Необычное письмо Николаю удивило взрослых, чтобы помочь воплотить мечту сына, его мама зарегистрировала петицию к президенту, говорится в ТСН.

Его отец 33-летний Василий Кордюк погиб во время освобождения Херсона. До войны он работал автомехаником. “На войну он пошел добровольно, никому ничего не сказав, ни мне. Пришел, забрал свой военный билет и ушел”, – вспоминает жена Ольга.

Служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде, участвовал в освобождении Херсонщины. “Одно, что он сказал, как все будет хорошо – ты по новостям услышишь, это его последние слова. Уже пятого октября он не звонил”, — рассказывает о последнем разговоре с мужем.

Также читайте Умиляли миллионы и возмутили россиян: признание раненого бойца подорвало Сеть

В тот день они ехали на задание, рассказывают собратья Василия. В бронеавтомобиль попал танк, трое военных погибли сразу. Василий выжил и помогал раненым выбраться из горящей машины, но из-под плотного вражеского обстрела сам Василий не спасся. “Они погрузились в другой “Казак”, проехали буквально метров 200, где в них попал также вражеский снаряд, они выскочили из него, эвакуировались и буквально через секунд 40, через минуту — был уже второй прилет, где со слов, Василий погиб от вражеского обломка", — рассказывает собрат.

Тело мужчины нашли только через месяц после гибели – в день освобождения Херсона. "Показывали вещи мужа, которые были у него — бронежилет, его позывной, его телефон, но говорили, тело очень трудно распознать, у мужа последовал удар в голову", — вспоминает жена.

Ольга говорит, что ее муж для нее уже герой, но решила воплотить мечту сына и зарегистрировала петицию, в которой просит признать ее мужа Героем Украины. Поддержали петицию 4 тысяч человек, а нужно 25 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрели.

Письмо с желаниями восьмилетний Дима упаковывает в конверт и кладет на подоконник. Он верит, что желание сбудется – война закончится и к вещам отца прибавится орден "Золотая звезда".

"Героя" для погибшего отца: маленький львовянин взбудоражил просьбой к Николаю.

Читайте также:

Саперы ликвидируют укрепрайон, который враг устроил в Снегиревке и на окраинах

Танковые дуэли на трофейных российских броненосцах: кадры боев на Харьковщине

"Ответ будет мгновенным": на белорусской границе военные готовы уничтожить врага в считанные минуты