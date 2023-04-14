8-летний мальчик волонтерит в военном госпитале и мечтает стать президентом, чтобы у всех все было

Давид волонтерит даже несмотря на травму — случайно упал с кровати и потому даже делал перерыв на несколько недель.

8-летний Давид Понуляк из Запорожья уже волонтерит — возит ткань на белье, таскает гуманитарную помощь, разносит раненым гостинцы и развлекает их песнями и стихами. В планах на будущее у мальчика стать президентом Украины, говорится в ТСН.

“Я отвожу штаны и трусы, чтобы ребята могли защищать нашу страну”, — говорит ребенок.

Сумки, которые таскает Давид в госпиталь, нелегкие, но у него миссия, хотя ему и восемь, но уже волонтер. Давид убеждает, что самое тяжелое – это доставка гуманитарных грузов. "Выдерживать все эти поездки... И ты ездишь, ездишь, и тебе становится очень жарко, и ты уже не можешь выдержать", — убеждает малый волонтер.

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Давид волонтерит даже несмотря на травму — случайно упал с кровати и потому даже делал перерыв на несколько недель. Но уже раздает подарочки и мечтает, как когда-то у всех все будет, потому что он постарается. "Я мечтаю быть президентом этой страны и обеспечить все, что нужно", — говорит Давид.

Давид по госпиталям ходит с первых дней полномасштабного вторжения, потому что мама тоже волонтер. Нет никаких предубеждений, что вроде бы детям нельзя рассказывать о войне или видеть раненых. “Дети должны видеть все, что происходит и когда заходит к мужчине крепких с бородами, это такая терапия от детей. Обязательно это должно быть”, – убеждает мама Давида Елена.

Давид каждый раз волнуется и стесняется, когда поет для военных. А еще он инструктирует бойцов, что делать с гостинцами и напоминает, что делать с врагами. “Раз пинок, два пинок, враги бегите. Эй, москалику, дрожит, из Украины бежит”, — говорит мальчик.

Волонтерской деятельности мешает школа, но Давид уверен, что учиться надо, раз уж решил стать президентом. Планирует, что сделает, когда станет ясно, что Украина победила. "Вообще я хочу немного отдохнуть от войны, а буду потом думать, может, на море поеду", — рассуждает малыш.

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