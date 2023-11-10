8-летний украинец не покажет лицо еще около полугода из-за ракеты Путина: история мужественного винничанина Романа Алексива

Жизнеутверждающую историю, всколыхнувшую соцсети и которую можно считать примером мужества и выносливости, рассказали медики Детской больницы Святого Николая Первого медицинского объединения Львова.

Как выяснилось, больше года назад здесь оказывали медицинскую помощь маленькому винничанину Роману Олексиву, который в июле прошлого года стал жертвой российского ракетного обстрела — мальчик потерял маму и получил 45% ожогов поверхности тела.

После лечения в Виннице, Львове и Германии мальчик благодаря своим усилиям и усилиям своего папы, Ярослава Олексива, недавно нашел в себе силы участвовать в соревнованиях по бальным танцам. Он сделал это, несмотря на то, что имеет травму мышцы, множество ожогов и пока вынужден ходить в специальной лечебной маске.

Подробности о борьбе за жизнь и мечту танцевать в комментарии для ТСН.ua рассказал Ярослав Олексив.

"Роман ходил на танцы до всех этих событий, ездил на конкурсы, соревнования. Но потом, после взрыва, все оказалось под сомнением. Врачи не были уверены, что Рома сможет доехать до Дрездена, такое у него было состояние", — рассказывает Ярослав Олексив.

И добавляет: "Рома очень любит танцы, у него там много знакомых, друзей. Когда мы были на лечении в Германии, то он целый год только и мечтал о том, чтобы вернуться к танцам. Это для сына стало в первую очередь физиотерапией, поэтому что во время танцев делается много упражнений, есть нагрузка на ноги. У Ромы сейчас есть проблема с правой ногой, восстанавливается стопа. После взрыва была перебита мышца. Сын не чувствовал стопы, не чувствовал пальцев, не мог ее поднять. Сейчас она начинает восстанавливаться, появляется чувство тепла и холода, но полностью поднять не может, поэтому нагрузка для него важна, важно тянуть носок. Немецкие врачи сказали, что не знают, восстановится ли стопа или нет. Но сын танцует, три раза в неделю ходит на танцы, каждый раз танцует больше часа. Он очень любит это. Он носит маску, которая помогает ему лечить ожоги".

По словам Ярослава, несмотря на юный возраст, у Ромы есть два любимых высказывания, которые мальчик придумал сам.

"Первое, что любит говорить: "Есть дело — есть радость", а второе: "Без ног нет дорог, поэтому ноги надо разрабатывать", — цитирует сына Ярослав.

К этому Ярослав добавляет, что врачи дают положительные прогнозы Роману.

"Потому как он еще ребенок, то есть шансы того, что кожа растянется, рубцы вылечятся, их отшлифуют. Сыну уже сделали 32 операции. Свой дискомфорт дает маска, но здесь основное – результат. Маска прижимает рубцы, не дает возможности им расти. Чем дольше Рома происходит в маске, тем легче будет врачам шлифовать эти рубцы. В маске он ходит уже год. Еще нужно в ней ходить полгода-год. После этого можно производить пересадку волос и думать о дальнейшем лечении".

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