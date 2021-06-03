8 тысяч на мечту: помогли ли ежемесячные дармовые деньги осуществить желание жительницы Черкасской области

ТСН устроила эксперимент: его участница мечтала стать не просто кондитером, а владелицей крупного бизнеса.

1200 евро ежемесячно: 122 счастливчика из Германии будут получать деньги просто так три года подряд. Это социальный эксперимент и проводят его не впервые. Ограничений — никаких, только не прятать свою жизнь от исследователей. Соответствующие инициативы есть и в других странах Европы — и не все они удачные.

Более подробно — в материале ТСН.19:30.

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В Украине пока такого не внедряли. Но в прошлом году ТСН устроила свой эксперимент. Его участница — жительница села в Черкасской области. Женщина мечтала стать не просто кондитером, а владелицей бизнеса. На осуществление задуманного получала ежемесячно по 8000 гривен. Помогло ей это дойти до цели?

Каково иметь денег больше, чем зарабатываешь, знает берлинец Бенно. Он в 2018 году ежемесячно начал получать по 1000 евро. И тратил их по своему усмотрению. "Мой безусловный доход" — это социальный эксперимент немецкой неправительственной организации. Цель — понять, как после этого изменится общество, станут ли люди счастливее, или будут откладывать на черный день. Средства на этот эксперимент не выделяют из бюджета, их в отдельный фонд перечисляют все желающие, а затем выбирают участников самого эксперимента в лотерее. Именно среди них и оказался Бенно.

В этом году деньги перечислили 150 тысяч человек и собрали более 5 млн евро. С между двух миллионов претендентов выиграли 122 человека. Им отныне ежемесячно и в течение трех лет будут выдавать по 1200 евро. Скептики предполагают: некоторые из подопытных могут облениться. И на экономику Германии улучшения благосостояния только несколько человек вряд ли повлияет.

Финляндия: изготавливать шаманские барабаны Юха начал, получив помощь от правительства. Там такой общегосударственный эксперимент проводили в 2017 году. 560 евро ежемесячно должны были получать 2000 безработных. Воспользоваться шансом, как Юха, и улучшить свою жизнь благодаря безусловному базовому доходу, — смогли не все. Вместо этого — почувствовали себя счастливыми и свободными.

В Швейцарии тоже пытались поэкспериментировать. Даже соответствующий референдум в 2016 году провели. Но 80% швейцарцев проголосовали против того, чтобы получать деньги даром.

Украинка Оксана Юрченко — одинокая мама двоих детей из села в Черкасской области. Она единственная участница эксперимента "Безусловный доход", который устроила ТСН вместе с бизнесменом Василием Хмельницким. Он согласился в течение года платить Оксане ежемесячно по 8 тысяч гривен без требований.

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Женщина работала в небольшом магазине, но у нее была мечта о собственном кондитерском цехе. ТСН наблюдала за жизнью Оксаны в течение года, как она тратила дармовые деньги. Маленький сарай переработала на цех. Наладила производство сладостей, начала продавать их на рынке и у нее появились постоянные клиенты. А еще — взяла на работу несколько работников и заручилась поддержкой местных властей.

Так прошел год. Денег Оксана уже не получает. После эксперимента ее сразу пригласили возглавить кондитерский цех. После колебаний, от этого предложения отказалась. Ведь теперь у нее новая мечта.

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Напомним, во Львовской области на полигоне организовали кулинарную битву между теми, кто работает в ресторанах и теми, кто кормит армейцев. Все кулинары готовили одинаковые блюда и имели ограниченное время. А вот оценивали, у кого вкуснее, военнослужащие и их дети.

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