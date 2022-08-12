80% бойцов имеют минно-взрывные повреждения: как в Днепре спасают раненых на передовой

Медики признают, что травмы крайне серьезны, однако врачи пытаются спасать и жизнь, и конечности воинам.

Восемьдесят процентов раненых защитников имеют минно-взрывные повреждения, подсчитали в больнице Днепра, куда с передовой доставляют военных ВСУ. Медики уже собрали целую коллекцию обломков, извлеченных во время операций. Признают: травмы очень серьезные, однако врачи пытаются спасать и жизни, и конечности воинам.

Подробности – в выпуске ТСН 19:30 за 12 августа 2022 года.

Запорожский сталевар Анатолий сутки назад попал под бешеный обстрел в Донецкой области. Мужчина потерял кисть левой руки, но держится.

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"Попал под обстрел танка. Где-то раздалось 15-16 взрывов. И осколком задело левую руку", — рассказывает он.

Анатолий с побратимами держал Пески. Говорит, что россияне просто ровняют этот поселок с землей.

"Постоянно пушки, пушки, танки. Такого города как Пески уже нет. Потому что все дома уничтожены. Танк выезжает с террикона, видит какой-то дом и начинает по нему валить. И валит, пока его не сложит", — рассказывает раненый воин.

Смертоносные куски металла – медики показывают небольшую часть того, что достали во время операций. Признают: даже мелкие на первый взгляд обломки часто наносят страшные повреждения.

"Такие обломки — это не как игла, что прошил и все. Они наматывают, разрывают ткани. Даже от таких обломков с большой энергией повреждения мягких тканей иногда огромны", — говорит врач.

Сорок осколков врачи уже смогли достать из ног Владимира. Его тяжело ранило в Донецкой области, когда россияне начали обстрел из гранатомета.

"Шли на задание, нас накрыли из АГС. Маленькие гранатки. С полметра. С турникетом, конечно! Без турникета уже все бы. У меня напарнику ноги перебивало", — рассказывает он.

Четыре операции, впереди еще – медики уже третью неделю спасают Владимира. Чтобы он не только смог встать на ноги, но и свободно двигаться. Осколки повредили не только мышцы, но и нервы. Он был таксистом в Днепре до полномасштабного вторжения. В армию пошел сам. И сейчас, как и большинство раненых, уже рвется назад.

"Они хотят поскорее выздороветь. Некоторые пытаются убежать! Но не куда-то там к мамке в подвал, а к своим побратимам обратно на фронт. На прошлой неделе у меня был такой парень, довольно серьезное было ранение голени. Он: я хочу, я пошел обратно к своим", — рассказывает врач.

Медики говорят, что делают все возможное, чтобы защитники поправились. Хотели бы, чтобы их коллекция обломков наконец не имела пополнений.

Напомним, военнослужащие спецподразделения Госпогранслужбы благодаря беспилотнику уничтожили танк оккупантов. Сделали это они настолько феерично, что у боевой машины сорвало башню.

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