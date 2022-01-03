80 человек сгорели, еще 8 утонули в водоемах: ГСЧС назвали статистику смертности в предновогоднюю неделю и на праздник

80 человек от огня удалось спасти.
В течение прошлой недели с 27.12 и до 02.01 уже в этом году спасателям приходилось выезжать на чрезвычайные происшествия почти 1400 раз по всей территории Украины, благодаря этому было спасено 98 человек.
Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС
«Ликвидировано 1 тыс.160 пожаров, спасены на пожарах 80 человек и не допущено уничтожение огнем 640 зданий и 46 единиц техники. На пожарах погибли 80 человек, ориентировочный ущерб, по оперативным данным, составляет 12 млн. 656 тыс. грн», — отмечают спасатели.
Кроме того, пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 43 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 363 взрывоопасных предметов.
«В течение недели на водных объектах погибли 8 человек», — отметили в ГСЧС.
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