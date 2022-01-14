80% ожогов тела: подробности смерти медсестры, получившей тяжелые травмы при пожаре в больнице на Прикарпатье

80% ожогов тела: подробности смерти медсестры, получившей тяжелые травмы при пожаре в больнице на Прикарпатье

Медсестра стала пятой жертвой пожара в Косовской "ководной" реанимации.

До пяти выросло количество жертв пожара, который в конце прошлого года произошел в реанимации Косовской райбольницы на Прикарпатье. Сегодня, 14 января, скончалась 58-летняя медсестра.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

У женщины сначала диагностировали 60% ожогов тела. Но впоследствии выяснилось – их 80%. Большинство – глубокие. Были обожжены дыхательные пути. Женщина была на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Санитарным самолетом ГСЧС ее доставили в Киевский ожоговый центр. Там сделали операцию. Ее состояние было критически стабильным. Однако несколько дней назад начало ухудшаться. Спасти пациентку врачи не смогли.

Медсестра стала пятой жертвой пожара в Косовской "ковоидной" реанимации. Двое пациентов тогда сгорели заживо. Еще один больной был при смерти и умер, когда вспыхнул огонь. Санитарка получила 90% ожогов тела – медики спасти ее не смогли.

В Ивано-Франковске в областной больнице до сих пор остается травмированный на пожаре врач-реаниматолог. Его жизни, говорят медики, нет угрозы. Его тело обожжено на 20%. Мужчину готовят к пересадке кожи.

Что касается причин пожара, то предварительные выводы специалистов — якобы одна из работниц реанимации зажгла свечу за упокой больного, только что умершего. А воздух там был насыщен кислородом из кислородных систем. Из-за огня от свечи в палате все загорелось мгновенно. По факту пожара открыто уголовное производство. Окончательных выводов экспертизы еще нет.

Напомним:

В Косовской районной больнице в Ивано-Франковской области, где принимают больных COVID-19, в одной из палат интенсивной терапии возник пожар.

Пожар возник в палате реанимационного отделения на первом этаже четырехэтажного здания больницы. Огонь охватил 55 кв.м. В палате в этот момент находились 7 больных. Трое медиков успели вынести.

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