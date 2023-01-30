80% руин превратят в стройматериал: на Киевщине построят квартал из строительного мусора, который оставили после себя россияне

Французы подобную технологию овладели еще 17 лет назад и строят объекты по всему миру.

За восстановление военного городка, наиболее пострадавшего от российской оккупации, взялись французские строители. Энергоэффективные дома, индивидуальное отопление и парковки с солнечными панелями — таким будет новый квартал в Гостомеле, говорится в ТСН.

Их технологии работают по принципу замкнутого цикла. 80 процентов строительного мусора от снесенных домов уйдет на строительство нового жилья.

Александр живет от самой деоккупации Гостомеля в сгоревшем и наскоро отремонтированном гараже. По адресу, где у мужчины была трехкомнатная квартира, теперь только котлован. "Я до последнего верил, что сохранится, что не сгорит, как другие дома", — говорит мужчина.

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Начало полномасштабного вторжения в Киевскую область первыми встретили жители военного городка в Гостомеле. Отсюда несколько сот метров до местного аэродрома завода Антонова. Взлетную полосу с первых часов вторжения пытались захватить русские десантники. Жестокие бои за гостомельский аэродром полностью разрушили жилые кварталы рядом.

На помощь Александру и еще сотням бездомных этого военного городка пришли французские строители. Они взялись построить гостомельчанам новое жилье по новой, для Украины, технологии. Это принцип экономики замкнутого цикла. Большинство материалов при демонтаже мы не утилизируем, не вывозим, не храним. Строительный мусор мы соответствующим образом перерабатываем, что позволяет использовать их в дальнейшем производстве”, — объясняет основатель французской строительной компании Христоф Дебоф.

Экскаваторы, бульдозеры и тракторы не только разваливают сгоревшую хрущевку. Строители сортируют мусор на несколько групп: бетон, кирпич, железо, дерево. Его не вывозят на мусорные полигоны, а тут же складывают, чтобы перерабатывать. “Мы планируем получить 11 разных фракций, большинство материалов будет использовано для изготовления монолитного бетона. Это будут дробилки и сортировочные линии, получим вторичный щебень для производства бетона, из кирпича т штукатурки получим подсыпку для парковочных площадок, засыпки котлованов”, — объясняют в компании.

Французы подобную технологию овладели еще 17 лет назад и строят объекты по всему миру. Подобное строительство на 20 процентов дешевле обычного. Экономят на логистике и стоимости строительных материалов. 80 процентов строительного мусора от снесенного дома идет на строительство нового.

Украинские и французские архитекторы представят проект застройки для жителей, потерявших жилье. Вместо разрушенного городом французы предлагают возвести европейский квартал: энергоэффективные дома, индивидуальное отопление и парковочные площадки с солнечными панелями. У некоторых присутствующих накатываются слезы не от увиденного сегодня, а пережитого меньше года назад. И только бездомный Александр всегда улыбается. "Я жив остался, у меня трезубец на груди наколот, кадыровцы гранатой взрывали, я жив остался, а остальное... Если бы были русские, они бы убили", — убежден Александр.

Свою новую жизнь мужчина планирует начать в новом доме уже через год. По крайней мере, так обещают застройщики и ждать пока закончится война никто не собирается — жить комфортно здесь и сейчас назло врагам.

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