800 человек убиты одним ударом: кто выпустил ракету по больнице в Секторе Газа

Кто на самом деле виноват в одной из величайших трагедий этой войны, как отреагировали в мире и почему это страшное событие разрушило надежды на мир в регионе?

Ужасный удар, унесший жизни более 800 человек. Мусульманские страны по всему миру возмущены и обвиняют Израиль в бесчеловечной атаке на главную больницу Газы. В ЦАХАЛе же уверяют, что ракету запустят сами террористы.

Об этом говорится в эксклюзиве TSN.UA.

Вечером 17 октября представители ХАМАСа заявили, что крупнейшая городская больница Газы Аль-Ахли под ударом.

Кто выпустил ракету по больнице в Секторе Газы Фото: видео скрин M Ahmad/Х

Что именно прилетело в здание не уточняют, впрочем, масштаб трагедии ужасает. Эта баптистская больница, построенная еще в конце XIX века, считалась центром всей системы здравоохранения анклава. От ударов израильской авиации местные прятались именно там.

По данным СМИ, за год ее ежегодно посещало более 40 тысяч пациентов.

Число погибших постоянно растет

Сейчас, 18 октября, днем известно о по меньшей мере 800 погибших, однако их число постоянно растет, а спасатели и волонтеры до сих пор продолжают поисковые работы. Страшные кадры с места трагедии облетели мир.

"Это реально геноцид. Вы можете увидеть все эти мертвые тела, все эти потери. Они хотели найти безопасное место в единственном христианском госпитале Газы. Арабский госпиталь Аль-Ахли единственный христианский госпиталь в городе. Они хотели найти здесь убежище и безопасность. А его варварски бомбили. Всех их доставили в больницу уже без признаков жизни", — рассказывает врач госпиталя.

Фото: Associated Press

Кто совершил атаку: факты, доказательства, заявление Нетаньяху

ХАМАС, конечно, обвинил Израиль. На самом деле, чтобы нанести столь мощный удар нужно иметь соответствующее оружие: ракеты или авиацию. У террористов своих самолетов нет, поэтому ЦАХАЛ полностью контролирует воздушное пространство Сектора Газы.

Армия обороны Израиля обвинения в свою сторону категорически отвергает. Как доказательство демонстрируют заявление боевиков от 17 октября о запуске новой мощной ракеты R160 в сторону Хайфы на севере Израиля. А уже через 10 минут на том же канале террористы подтвердили попадание по госпиталю.

В подтверждение своей теории публикуют израильтяне и спутниковые снимки разрушенного медучреждения. Уверяют, что от этого удара нет воронки, характерной для авиационных бомб, которые ЦАХАЛ сбрасывает на Газу. Если же воронки нет, то атаковала ракета. Предполагают, что она принадлежала другим местным террористам из Исламского джихада.

То же самое утверждает и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Анализ оперативных систем ЦАХАЛ указывает на то, что в секторе Газа террористы выпустили ракетный шквал, прошедший в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в Газе во время удара. Разведданные из многих имеющихся в руках источников указывают на то, что Исламский Джихад ответственен за неудачный запуск ракеты, попавшей в больницу в Газе", — заявил Нетаньяху.

Публикует ЦАХАЛ и радиоперехват двух оперативников ХАМАС. Те же предполагают, что ракета могла быть палестинской.

Радиоперехват оперативников ХАМАСа

Я тебе говорю, что это впервые, когда ракета упала именно так. Именно поэтому они говорят, что это ракета исламского джихада.

Что?

Они говорят, что это ракета исламского джихада.

Она наша?

Вроде того.

Фото: Associated Press

Что говорит исламский мир?

Впрочем, в исламском мире Израилю буквально никто не поверил. Одним из первых ужасный удар по больнице осудил президент Турции Эрдоган. Он назвал его проявлением бесчеловечности Израиля

"Нападение на больницу с женщинами, детьми и невинными гражданскими является последним примером нападения Израиля, которому не хватает самых основных человеческих ценностей", — заявил Эрдоган.

Проявлением геноцида удар был назван в Палестине. Осудили его в Иране, Катаре, Саудовской Аравии и Египте.

В Лиге Арабских наций пообещали найти и осудить виновных.

Остро отреагировали и в Иордании. Король упразднил встречу с президентом Байденом и президентом Египта Ас-Сиси. 18 октября после визита Байдена в Израиль, в Аммане стороны должны были попытаться найти решение этой войне.

Фото: Associated Press

"Вопрос" в Израиль имеет и Байден

Представитель Совета Нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США будет задавать ряд жестких вопросов.

"Он будет задавать их как друг, как настоящий друг Израиля, но задаст им некоторые вопросы", — добавил Кирби.

Удар по больнице вызвал бурную реакцию по всему миру. Пропалестинские митингующие собрались вокруг Белого дома с призывом прекратить поддержку Израиля. Митингуют и в канадском Торонто.

В Стамбуле тысячи возмущенных людей вышли в израильское консульство и попытались ворваться в здание.

Митинги в поддержку Газа пронеслись по Турции, Иордании и Ливану. Вот так в Бейруте тысячи мотициклистов направились в сторону американского посольства.

На Западе удар осудили, однако пока не определились с виновными. К расследованию инцидента призвал президент Франции Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляен. 18 октября в 11:00 в Израиль прибыл президент США Джозеф Байден.

"Я очень расстроен и возмущен вчерашним взрывом в больнице Газы. По тому, что я видел, похоже это дело рук другой команды, а не вас", — заявил Байден.

Напомним, депутат Кнессета Израиля Эеев Элькин заявил, что РФ способствовала боевикам ХАМАС из Сектора Газы.

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