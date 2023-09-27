82-летний немец потратил все свои сбережения и собственноручно пригнал реанимобиль для ВСУ: подробности

82-летний Райнхард Кляйне купил, докомлектовал и пригнал из Германии реанимобиль. Раньше мужчина работал врачом, говорит: понимает насколько важно вовремя раненым оказать первую помощь и быстро довезти до мезаклада.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

82-летний немец купил за свои средства и пригнал в Украину реанимобиль

82-летний Райнхард Кляйне приехал в Киев из Берлина. Он привез реанимобиль для ВСУ, на который потратил все свои сбережения – 25 тысяч евро.

"Я знаю, что Украине сейчас очень нужна поддержка. Поэтому этих денег мне не жалко, хотя и потратил все, что имел", — говорит Райнхард Кляйне.

Он рассказал, что сам управлял реанимобилем, на дорогу потратил почти сутки.

"В Польшу перегонять авто мне помогал украинец. За рулем мы ехали по очереди. Дальше — присоединились еще двое мужчин. С ними также была девушка из Беларуси, которая сейчас живет в Германии. Благодаря знакомым я и добрался до Украины", — говорит немец.

Райнгард Клейне

Мужчина в Украине не в первый раз. Раньше работал врачом. После взрыва на Чернобыльской АЭС приезжал из Германии, чтобы помогать детям, пострадавшим в результате аварии. В 2014 с ужасом узнал об оккупации Россией Крыма. Еще тогда, говорит, был уверен: Путин не остановится на этом. И когда началась полномасштабная война – в стороне остаться не смог.

"Я спросил себя: чем могу помочь? Дома, в Германии, я приютил женщин из Украины. Среди них была даже беременна. Это ужасно, когда люди вынуждены покидать родные дома, спасаясь от войны", — говорит немецкий волонтер.

Райнхард напоминает: в его семье тоже были военные. Дядя воевал во времена Первой мировой. Манфред фон Рихтгофен – легендарный немецкий летчик-истребитель, получивший прозвище "Красный барон".

"На его счету было около 80 сбитых самолетов противника. Он был лучшим. Но погиб еще молодым", — отмечает Райнхард.

Райнхард говорит: он с восхищением наблюдает, как украинские военные сантиметр за сантиметром отвоевывают у врага захваченные территории. Но как врач понимает: для успешной борьбы с россиянами кроме оружия нужно еще и качественное медицинское снаряжение. Именно поэтому и решил подарить реанимобиль. Его передал защитникам в Киеве.

Украинские военные были умилены поступком немца

Волонтер говорит, что в машине много необходимого для эвакуации и спасения жизни раненых. Да и вообще для обустройства быта защитников на передовой. Военные осматривают авто. И умиляются, что в таком почтенном возрасте Райнхард приехал издалека, чтобы сделать свой вклад в нашу победу над врагом. Еще и потратив все свои сбережения.

Реанимобиль, который приобрел Райнгард Кляйне

"Это очень хорошо, что есть люди, которые помогают. Причем в таком возрасте. Люди видят нашу победу. И она будет скоро", — говорит военный Александр Андриенко.

Реанимобиль еще осмотрят автомастера, перекрасят. А через месяц-другой он будет уже на Бахмутском направлении. 82-летний Райнхард уверяет: будет волонтерить и дальше. Так что уже думает, как собирать необходимые на это средства.

"Я желаю вам всего лучшего, чтобы Украина победила", — говорит немец.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 82-летний немец сделал для ВСУ щедрый подарок! Потратил все, что имел

Напомним, родные погибшего воина из Запорожья разыскали собаку-любимца военного.

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