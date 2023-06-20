82-летняя женщина помогает бойцам в промышленных масштабах: дома открыла цельный "цех"

82-летняя Валентина Минина из Житомирской области шьет подушки для военных для сна в казармах, окопах и даже в танках. Начинала с соседкой, а теперь ей помогает еще несколько местных женщин. За почти год изготовили более трех тысяч подушек, говорится в ТСН.

Валентина Николаевна утром и до ночи проводит за шитьем подушек уже почти год. Говорит, они легкие и компактные, помещаются в спальные мешки и удобны для сна даже в окопах.

Когда началась полномасштабная война, родной городок женщины массированно обстреливали россияне. Валентина Николаевна уехала в Хмельницкую область, там производила окопные свечи и тушенку для бойцов. А когда вернулась домой — взялась за подушки. Сначала их делала вдвоем с соседкой - резали свои старые вещи, чтобы была ткань и наполнитель. Наконец, материал начали привозить волонтеры и местные жители. Работы было так много, что потребовалась помощь еще нескольких женщин.

Также читайте Враг атаковал Киевщину в несколько волн: подробности ночного удара дронами

Совместными усилиями они уже изготовили более трех тысяч подушек. На это уже ушло более километра ткани и почти тонну синтапона.

Женщины надеются: военные, получающие такие подарки, чувствуют поддержку и заботятся о них. У Валентины Николаевны и у самой на войне несколько близких родственников. Чтобы подбодрить военных 11-летняя внучка Елены – Вероника пишет открытки и вкладывает в пришитые к подушкам карманчики.

Помимо мягких для отдыха, недавно по заказу волонтеров, начали изготавливать и подушки из водонепроницаемой ткани. "Где-то они бегут, где-то им нужно в окопе спрятаться, так они на эту подушку могут сесть просто", — объясняет женщина.

начали изготавливать и подушки из водонепроницаемой ткани.

Хотя у Валентины Николаевны ухудшилось зрение, а от постоянного сиденья за шитьем болит нога, дела оставлять не собирается. Говорит, вместе с другими мастерами будут шить подушки вплоть до победы. "Чтобы живые вернулись, чтобы не было сирот, чтобы не было калек, чтобы все было хорошо", — говорит женщина.

Живут мастерицы в военном городке, поэтому здесь защитникам помогают почти все. Сотрудники местного лицея плетут маскировочные сетки и костюмы-кикиморы. А учащиеся недавно собрали 36 тысяч гривен на нужды вооруженных сил. Насколько важна помощь военным – понимают и взрослые и дети. Только за последний год в боях за Украину погибли девять выпускников лицея. Само же здание постоянно уродуют оккупанты.

82-летняя женщина на Житомирщине организовала целый комбинат по производству подушек для ВСУ

Читайте также:

Семья из Ровенщины потеряла дом в пожаре из-за электросчетчика, в облэнерго требует компенсации почти в 2 млн

Дом Елены сожгли россияне, а из арендованного — выселили после проделанного ремонта: женщина преодолевает проблемы ради детей

Мины находят и во время приезда в третий раз: саперы уже больше года очищают Киевщину