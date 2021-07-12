9 человек были в багажнике: водитель, который вез 16 человек и допустил опрокидывание авто, был пьян

Компания возвращалась с отдыха в соседнее село.
Смертельная авария на Киевщине — водитель не справился с управлением, машина перевернулась. На тот момент в небольшой легковушке было 16 человек. Двое из них погибли — ребенок и взрослый.
Подробности узнала корреспондент ТСН Наталья Островская.
После аварии были доставлены в больницу 11 человек, пятерых отпустили, а вот остальные остаются на лечении, состояние нескольких из них вызывает беспокойство у медиков.
«Состояние людей, который вызывает беспокойство. Это женщина, у нее черепно-мозговая травма, также девочка 14 лет у нее также серьезная травма головы, ей проводят сейчас дополнительное обследование», — рассказывает директор КНП «Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения» Александр Щур.
По обновленной информации полиции, в небольшой машине везли 16 человек. Известно, что 9 из них были в багажнике, из них — 7 детей. Компания возвращалась с отдыха в соседнее село.
«Они отдыхали, праздновали день рождения. Выехал на обочину, машину занесло, начало крутить. Дети были в задней части авто, так называемом багажнике. Почему родителями не придерживались меры безопасности, выясняет следствие. На родителей составлены административный протокол», — сообщила пресс-секретарь полиции Киивщини Прянишникова Ирина.
Уже сейчас стало известно, что водитель 1988 года рождения был пьян.