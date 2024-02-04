9 историй украинцев, которые обуздали рак: об обнаружении болезни, врачей и жажде жизни, несмотря ни на что

Как сообщает Министерство здравоохранения в Украине за первый год полномасштабной войны онкологический диагноз получили 93 тыс. человек, умерли от рака 39 тыс. Реальные цифры могут быть больше, ведь часть территории страны оккупирована, также многие выехали за границу.

Министерство здравоохранения и ТСН.ua ко Всемирному дню рака собрали истории людей, которые прошли путь от установления диагноза до ремиссии и сейчас живут полноценной жизнью. О том, как у героев диагностировали рак, ход лечения, сложности с которыми столкнулись и что им помогало держаться и верить в исцеление читайте в историях.

Елена Момоток, 22 года, миелодиспластический синдром

У меня было подозрение на острый лейкоз. Но этот диагноз не подтвердился и через некоторое время нам сообщили о миелодиспластическом синдроме – когда костный мозг работает неправильно и производит клетки крови, которые неспособны выполнять свои функции.

Первое, что я увидела после того, как врачи озвучили диагноз, напуганную маму. Мой папа поседел за одну ночь.

Тогда я думала, что рак – это приговор и все, кто болеет, умирают. Но сейчас знаю, что есть дети и взрослые, которым удается вылечиться и жить полноценной жизнью.

В начале я находилась на лечении в Ровенской областной детской больнице, впоследствии – в Охматдете. Здесь мне производили пересадку костного мозга и несколько курсов химиотерапии. Донором-спасителем была моя старшая сестричка. Это легкая, безопасная и безболезненная процедура, аналогичная донорству крови. Моя сестра Таня быстро восстановилась, сейчас она стала мамой. Сейчас вся наша семья: родители и две сестры находятся в реестре доноров. Становиться донорами важно, ведь это о спасении жизней. Чем больше зарегистрированных потенциальных доноров – тем больше шансов у пациентов на выздоровление.

Елена Момоток, 22 года, миелодиспластический синдром / Фото: ТСН.ua

В общей сложности мое лечение заняло более двух лет.

Как уже я узнала позже, в моем случае врачи давали очень мало шансов на выздоровление. Но вместе с тем, я никогда не опускала руки, я видела сколько веры в моих родных, односельчан, друзей, и я понимала, что не могу показаться. Больше всего я боялась не оправдать надежду тех, кто верит в мое выздоровление.

Вдобавок, рядом со мной в отделении онкогематологии были настоящие друзья, я даже влюбилась в стены больницы.

Я обуздала рак, переехала из Ровенщины в Киев, работаю педагогом. А еще в сентябре 2023 года вышла замуж.

Сейчас пишу книгу о периоде лечения, чтобы поддержать тех, кто имеет онкодиагноз.

Нужно помнить, что онкология – это не приговор, а период, который сделает тебя сильнее. Ведь многие онкозаболевания излечимы!

Ирина Кабанова, инвазивная карцинома правой молочной железы

Тема рака в нашей семье почти всегда была актуальной, к сожалению. Раком болел мой отец, рак был и у моей мамы. А еще у сестры и тети. Поэтому я прекрасно понимала, что однажды рак может появиться и у меня. К счастью, пройдя вместе с родными не один раз путь от обнаружения рака до его излечения (или не излечения) – я знала точно – рак не так страшен, если диагностирован на ранних этапах.

Именно поэтому каждые полгода я ходила на консультацию к врачу, делала УЗИ молочных желез, сдавала анализы. Я взяла ситуацию в свои руки и очень смотрела. Поэтому когда в один день после очередного обследования у моего врача я услышала: «Знаешь, Ира, что-то мне не нравятся эти уплотнения, надо делать маммографию», — я не испытала шока, страха или удивления. Да, было обидно. Но я была уверена, что мой рак обнаружили в начале, а потому все будет хорошо.

Мне сделали маммографию и биопсию, которые подтвердили, что у меня доброкачественное новообразование и отложение кальция в мягких тканях молочной железы. Для перестрахования я решила сделать еще другой вид исследования — трепан-биопсию — и получила такие же результаты. Поэтому я в хорошем настроении и с положительным настроением легла на операцию по удалению новообразования. Но дальше история пошла не по моему плану.

После операции я проснулась и сразу поняла, что, очевидно, в ее ходе обнаружили еще что-то. Потому что кроме части на молочной железе мне удалили еще и лимфоузлы под мышкой. Пришел хирург и сказал, что мой рак злокачественный. Им удалось удалить опухоль 2-й степени, далее – химиотерапию и облучение.

Ирина Кабанова, инвазивная карцинома правой молочной железы

Лечиться я решила в частном медучреждении, хотя сначала сразу ушла государственная больница, где лечились мои родители. Помню, как зашла туда и меня сразу накрыло эмоциями и воспоминаниями о том, как лечили папу и маму. Я поняла, что эти эмоции и воспоминания никуда не денутся, меня это съедают и забирают силы. Так я решила идти в приватную больницу, в которой успешно прошла лечение родственница моей близкой подружки.

Я начала химию – 16 курсов. Затем каждый день в течение 25 дней проходило облучение. Это был самый тяжелый и самый темный период всего моего лечения. Еженедельная химия, после которой было плохо и физически, и психологически. Среди курсов я сидела дома. Ожидаемо начали выпадать волосы. И эти изменения во внешности очень ударили по мне.

До рака я более 20 лет работала в крупной международной корпорации, у меня успешная карьера, я колесила в командировку по всей стране, проводила со сцены тренинги на 500-1000 человек. И все это время я была непременно с укладкой, мейком, в красивом платье – таким я себя вижу и чувствую. Во время химии, уже без волос, мне снилось, что я на сцене, в роскошном синем платье, зеленых серьгах, с красивыми волосами. Было очень тяжело видеть перемены. Почти 2 месяца я никому ничего не рассказывала, это было тяжело, потому что человек не может сам обуздать эту страшную болезнь. И меня прорвало!

Да, все меня поддержали — мои коллеги ежедневно присылали мне огромные букеты, руководители общались со мной почти каждый день, мои друзья, которые смогли найти в себе силы, тоже были на телефоне постоянно. Конечно, мой муж, который возил меня по больницам, мой сын, который не давал мне раскисать. Моя сестра, которая тоже болеет уже 13 лет этим недугом, также поддерживала меня. Без помощи родных, кумовьев, друзей, которые уже как родственники и коллег мне было бы в десятки раз труднее бороться.

К счастью, сейчас я в ремиссии. Я вышла снова на работу, которую люблю и от которой кайфую. Я снова среди людей. Помнить всю жизнь, как меня встретили в первый рабочий день после болезни — собралась вся компания, даже корейское руководство, мне подарили цветы, было много слов поддержки, я вернувшейся радости!

Людям, которые сейчас борются с раком, хочу сказать две вещи: не отчаивайтесь и берите ситуацию в свои руки — четко установите свой диагноз, знайте протоколы лечения, знайте свои права на больничные и установление инвалидности.

Если так произошло – не опускайте руки, найдите дело, которое будет отвлекать от болезни (я учила английский язык). При всем старайтесь следить за внешним видом (парик, макияж) – потому что от этого зависит и психологическая составляющая. Сражайтесь с последствиями химии, ведите здоровый образ жизни, занимайтесь спортом.

А всем другим людям мой совет – хоть немного следить за своим здоровьем, проходить обследование по возрасту, а если у близких родственников был рак – то контролировать свое состояние с двойной силой.

Антон Гарбарь, 23 года преодолел лимфому Ходжкина

В подростковом возрасте у меня диагностировали лимфому Ходжкина ІІ степени. Тогда диагноз прозвучал как приговор. Ни родители, ни я не понимали, что будет дальше.

За два года до диагноза у меня увеличились лимфоузлы, анализы были в норме, поэтому медики ничего не заподозрили. Мне становилось хуже, и только после того, как взяли биопсию, мы узнали онкозаболевание лимфатической системы.

Родом я из городка Клевань в Ровенской области, поэтому лечился в Ровно. Со мной на этом пути была замечательная врач Любовь Краковян, которая советовала, помогала, поддерживала. Для меня это было важно. Я видел, как медики борются за мою жизнь, как родные и близкие меня поддерживают и просто не имел права опускать руки.

Антон Гарбарь, 23 года преодолел лимфому Ходжкина

Лечение длилось более полугода. За это время я прошел четыре химиотерапии. Было сложно верить в то, что ты сам поправишься, но когда рядом такая поддержка, то сдаться невозможно!

Сейчас я учусь в университете в Киеве, развиваю собственное дело – разработчик чат-ботов, занимаюсь спортом, участвую в марафонах в поддержку онкобольных детей.

Поэтому для тех, кто услышал об онкодиагнозе, хочу посоветовать воспринимать это как собственный марафон, не падать духом и обязательно верить врачам.

В любом случае не теряйте драгоценное время на поиски нетрадиционных методов лечения. Пока медицина настолько быстро развивается, что каждый может поправиться!

Галя Кушнир, 23 года преодолела лимфому Ходжкина III степени

Об онкоболезни я узнала во время учебы в университете. Почувствовала, как мне стало тяжело дышать, резко потеряла вес. Я обратилась к врачам и они поставили диагноз – воспаление легких. Некоторое время меня лечили в моем городке, но потом, когда в легких начала собираться вода, направили в Ровно.

Когда я вошла в палату онкогематологического отделения, увидела девочку без волос. Я очень испугалась, дальше было много слез: моих, родителей, близких. Даже когда медики взяли биопсию лимфатического узла, я до последнего надеялась, что они ошибаются.

Мне поставили диагноз – рак лимфатической системы (лимфома Ходжкина). Я была в отчаянии, не верила что рак излечим, поскольку мой дедушка умер от рака. Я видела, что от рака умирают и думала, что со мной будет так же. Я просила, чтобы меня забрали домой, что хочу спокойно умереть.

Галя Кушнир, 23 года преодолела лимфому Ходжкина III степени

Но благодаря медикам, родителям, которые меня убедили, я приступила к лечению.

Во время курса химиотерапии начали выпадать волосы, пришлось подстричь голову налысо. Помню, в тот вечер я проплакала до самого утра. Долго не могла смотреть на себя в зеркало

Начало лечения было очень тяжелым: как физически, так и морально! После "химии" появился стоматит, постоянно болела спина, я две недели провела в колесной коляске, потому что не могла ходить. После третьего блока химиотерапия попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Но, слава Богу, в реанимации чудо-врачи меня вытащили из того состояния!

В общей сложности я лечилась 1 год и 4 месяца. В нашем отделении мы были как одна большая и дружеская семья. Никогда не забуду наши вечерние посиделки, поддержку врачей и медсестер, которые помогали преодолевать трудности. Не забуду, какие крутые праздники для нас устраивали волонтеры. От них было очень много поддержки. Все эти люди – это чрезвычайная сила, которая не позволила мне показаться.

Не могу передать эти эмоции и ощущения, когда узнала, что я преодолела рак. Я была очень счастлива! Благодарила Бога и врачей, что сохранили мою жизнь.

Во время реабилитации, проходившей после химиотерапии, я познакомилась со своим мужем. Он не испугался, что я болею, и всегда был рядом! Мы многое прошли вместе!

Хочу сказать тем, кто болеет, что рак – это не приговор! Сейчас очень люблю свою жизнь, ценю все моменты. Поэтому советую ни в коем случае не паниковать, когда узнали свой диагноз. Да, сначала эмоции могут быть разные, но в конце концов нужно осознать, что успешных историй лечения много. Медицина не стоит на месте, и у вас есть шанс выжить. Я – яркий пример! Эту борьбу в своей жизни я уже прошла – и усмирила рак!

Александра Рыбак, 25 лет, обуздала острый лимфобластный лейкоз

Я всегда была активной, много занималась спортом, плавание было частью моей жизни. Однако в определенный момент я почувствовала, как у меня сильно начали болеть ребра, появилась усталость. Я обратилась к врачам. В тот момент меня заверили, что это от тренировок и скоро все пройдет.

Я чувствовала, что что-то не так, и через 6 месяцев мы снова пошли к врачам. Так начался сложный и непростой период борьбы с онкоболезнью. Три года продолжалась моя борьба с раком: полтора года лечения в больнице, еще полтора года я принимала сухую химию, то есть препараты для химиотерапии в форме таблеток.

Александра Рыбак, 25 лет, обуздала острый лимфобластный лейкоз

С самого начала я была настроена сражаться и не позволяла думать, что что-то может пойти не так. Однако были и минуты отчаяния. Когда пришлось обрезать волосы, и я долго не могла смотреть в зеркало, когда на улицах ловила на себе взгляды других людей. Но у меня была сильная поддержка. В стенах больницы я познакомилась со многими отличными людьми: врачи, волонтеры, медсестры. Некоторые девочки, которые лечились вместе со мной, стали моими подругами. Мы общаемся и поддерживаем друг друга до сих пор. Все мы стали мамами – это еще одно доказательство того, что даже рак не препятствует материнству.

Я бы сказала, что борьба с онкоболезнью – это как плавание в открытом океане. Пока ты гребеешь – ты на плаву. А еще главное – мечтать! Любите, улыбайтесь, обнимайте! И главное: заботьтесь о своем здоровье, вовремя обследуйтесь, потому что время в лечении рака – это решающий фактор.

Андрей Пузьо 22 года, усмирил Лимфому Ходжкина ІІІ степени

В подростковом возрасте у меня увеличились лимфоузлы. Поначалу мы не обращали на это внимания. Думали, возможно это следствие обычной простуды и все пройдет. Через некоторое время односельчанка посоветовала маме "прогреть" их. Мы не знали, что этого делать ни в коем случае нельзя. На следующий день лимфоузлы изменили цвет, увеличились и стали жесткими.

Дальше было обследование в больнице. Через несколько дней мне сделали гистологию. Так я узнал свой онкодиагноз – лимфома Ходжкина.

Далее последовали 6 блоков химиотерапии. В общей сложности лечение заняло более 2 лет.

Андрей Пузьо 22 года, обуздал Лимфому Ходжкина ІІІ степени

Лечиться от рака тяжело. Ты нуждаешься в максимальной выдержке и вере, что все получится. К тому же рак – болезнь стереотипов и бесконечное поле работы для знахарей, гадалок и псевдоликаров. Для тех, кто лечится или недавно узнал онкоболезнь, советую обращаться к врачам и следить за здоровьем. Очень важно, чтобы люди поняли, что бороться с раком начальной стадии гораздо легче, чем с задавленными формами. Именно поэтому главное – вовремя прийти к врачу.

Свое будущее я решил посвятить медицине и помогать людям, ведь столько добрых, искренних, веривших в меня были на моем пути лечения. Теперь я работаю медбратом-анестезистом в Волынском перинатальном центре. И сейчас мне так хочется, чтобы каждый, кто услышал диагноз "у вас рак", не опускал рук, не отчаивался, а делал все для того, чтобы как можно быстрее начать лечение и борьбу за жизнь.

Скаковец Анастасия, 31 год, усмирила Лимфому Ходжкина, IV степени

В конце 2022 года я узнала, что у меня рак. В момент, когда заболела, кормила ребенка грудью. В груди почувствовала небольшое уплотнение, но подумала, что это связано с лактацией и через несколько дней все пройдет.

При этом чувствовала усталость, сильно потела ночью, но постоянно находились причины, почему это возможно. Однако однажды утром проснулась с сильным отеком лица. Я поняла, что нужно идти к врачам, но не заподозрила ничего плохого. Так я попала в больницу, где медики сообщили мой диагноз – лимфома Ходжкина 4-й степени.

Дальше было непростое и длительное лечение – больше года лечилась в отделении гематологии и трансплантации костного мозга Киевского областного онкодиспансера. За это время я получила 8 курсов химии и 18 сеансов облучения. В промежутках между курсами ехала домой, к маленькой дочери. Она была моим величайшим стимулом преодолеть болезнь.

Скаковец Анастасия, 31 год, усмирила Лимфому Ходжкина, IV степени

Мне было сложно принять диагноз, рассказывать о нем родным и друзьям. И это наверняка было моей величайшей ошибкой. Молчать не нужно. Рак – это не о смерти, а о понимании простого факта – чем раньше болезнь обнаружить, тем лучше.

Конечно, средства для лечения – это важный момент. Диагностика, консультации, анализы – все это стоит денег и немалых.

95% моего лечения оплачено государством. Очень редко приходилось покупать лекарства. Я чувствую невероятную поддержку врачей – это моя вторая семья! Я до сих пор с ними на связи. Сейчас я в ремиссии через 6 месяцев у меня дополнительные обследования. Теперь я наслаждаюсь своим материнством и уверена, что всё лучшее впереди!

Татьяна Клочкова, 69 лет, находится в ремиссии

Диагноз: рак груди

Некоторое время я чувствовала боль в руке, груди и плечах. Однако думала, что это последствия наковы и скоро все пройдет. Через некоторое время решила пойти на осмотр врачу. Это был частный медцентр, где мне сделали маммографию и сказали: "Все хорошо, идите домой!" Выписали лекарство для спины, гель и массаж.

Дальше становилось хуже, мое самочувствие ухудшалось, поэтому я пошла к другому врачу. Так узнала, что у меня рак.

Началось лечение в Городской клинической больнице №4 в Днепре. В сентябре 2023 года мне сделали мастэктомию – операцию по удалению ткани молочной железы. Результаты томографии и гистологии показали, что я в ремиссии, и я продолжаю химиотерапию, которая снижает риск рецидива.

Татьяна Клочкова, 69 лет, находится в ремиссии

Я проживаю непростой путь, но здесь со мной много отличных медиков! Призываю женщин обследоваться, вовремя проходить маммографию, осмотры у врачей. И даже если вы узнали свою болезнь, сделайте все, чтобы выйти победителем в этой борьбе и жить счастливо дальше.

Татьяна Литус, ужгородка, 27 лет. усмирила неходжкинскую лимфосаркому

Сколько себя помню, я всегда была активна: танцы, велосипед, волейбол. А в 19 лет у меня начала болеть нога. Я ходила от врача к врачу, но никто не мог установить диагноз. Так прошло 4 года, а боли никуда не исчезали, напротив, состояние ухудшалось, нога все труднее сгибалась.

Помню, как обратилась к травматологу. Он направил меня на МРТ, где и обнаружили онкологию. Об этом врач сказал на приеме… Показалось, что земля уходит из-под ног. Такое могло произойти с кем угодно, но не со мной!

После биопсии кости установили, что это неходжкинская лимфосаркома. Направили в Киев в Институт рака на дополнительное обследование. Домой я вернулась со всеми документами, должна была начать лечение, но боялась его как смерти. Решила: сколько буду жить, столько буду жить. Начала заниматься самолечением. Сначала даже видела улучшение, но потом состояние ухудшилось.

Да я потеряла два года. Вокруг колена начали появляться опухоли, а я все еще была напугана предыдущими визитами к врачам, когда онкологи комментировали мое состояние, как очень слабое, сомневались, что выдержу лечение.

С июля-августа 2019 года я уже непрестанно кашляла, много спала, мое лицо начало атрофироваться и я не могла хорошо произносить все звуки, хуже слышала на ухо, глаза красные с полопаными капиллярами, все больше опухолей вокруг колена. С сентября я уже не могла становиться на ногу, поэтому мужчина купил костыли. В октябре 2019 года произошло кровотечение из опухоли, я потеряла около 2 л крови. На скорой попала в больницу, где смогли нормализовать мое состояние. Уровень гемоглобина был 32 г/л. Далее – многочисленные переливания крови.

Как-то мужчина вывез меня на колесном кресле в коридор. Я листала ленту Инстаграм, где мне попалась на глаза страница девушки-модели с ампутированной концовкой, но на протезе. В голове мелькнула мысль: если ради спасения жизни я должен пойти на это, то я готова! На следующий день во время перевязки врач сказал, что нужно ампутировать ногу, и я должен это принять. Глаза пошли слезы, я кивнула. Меня начали готовить к операции.

День Х. Ампутировали нижнюю конечность и… я почувствовала облегчение, стало легче дышать. Никогда не забуду уставшие глаза врача. И всегда буду благодарна ему за сохраненную жизнь. Уже после врач рассказал, что без ампутации сердце не выдержало бы нагрузки и меня не стало бы через несколько дней.

После ампутации был установлен точный диагноз: В-крупноклеточная неходжкинская лимфома. Кость не была задета.

Началось восстановление. Сначала – сильные фантомные боли, но сил давала работа. Я вернулась к изготовлению керамической посуды. А через три месяца у меня обнаружили метастазы в четырех местах, назначили химиотерапию. Уже второй раз земля шла из-под ног. Понимала, что пойду на лечение, но боялась больше ампутации.

Знакомая посоветовала: представляй, что химия тебя исцеляет, а не убивает. И так на любую процедуру я ходила в хорошем настроении. После первого курса химиотерапии были хорошие результаты, которых врачи ожидали только после третьего. Между вторым и третьим курсом я снова попала в больницу. На этот раз из-за кровотечения в желудке, снова гемоглобин – 32 г/л, а состояние, как в шаге от смерти.

Выпадение волос не было стрессом для меня, потому что это ничто, если сравнивать с ампутацией. Между пятым и шестым курсами химии мы с мужем поехали на мое первое протезирование. А после шестого я вошла в долгожданную ремиссию. Сил было мало, но сквозь лечение я стала на протез через восемь месяцев после ампутации, это совпало с пандемией коронавируса.

Я мечтала, что встану на протез и сразу уеду на большую, но с высокой ампутацией, как у меня, это было нереально. Поэтому целый год я училась заново ходить, сначала на протезе с двумя костылями, потом с одной и только через пол года я отпустила обе костыли. Всё очень постепенно. Чтобы научиться ходить, нужно не бояться падать. А когда падаешь, надо уметь вставать. Падала я много, не перечесть. Но каждое мое падение, если и было ужасающим со стороны, то не для меня. Я группировалась, как кошечка, и падения были безболезненными. После года на механическом протезе я перешла на процессорный, на котором хожу и сейчас.

Эти годы – это годы новых умений, испытаний и жизни. Было много слез и смеха. Это тот путь, который сделал нас сильнее. Каждый особенный со своими шрамами. И своих я не стыжусь!

Татьяна Литус, ужгородка, 27 лет. усмирила неходжкинскую лимфосаркому

А этот год наполнил нашу семью большим счастьем, о котором мы с мужем мечтали. Недавно мы стали родителями замечательного мальчика. Жизнь продолжается, главное ее ценить сквозь все тяжелое, что нам дается. А дается только то, что мы можем вынести. Самый главный урок для меня: своевременное обследование и лечение может спасти жизнь. Не стоит этим пренебрегать. И мое любимое правило трех «Н»: Нет Ничего Невозможного

За эти годы я научилась ходить, ездить на велосипеде, вставала на борд, плавала, училась водить машину "на механике" — одной ногой на три педали. Будьте все здоровы.

Несмотря на полномасштабную войну в государстве, действует программа медицинских гарантий, которая покрывает основные виды диагностики и лечения рака. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказывает, что для пациентов услуги по лечению рака полностью безвозмездные, их оплачивает медучреждениям Национальная служба здоровья Украины. Государство покрывает все важнейшие виды медицинской помощи на каждом этапе лечения, в частности, консультации врачей, проведение лабораторных и инструментальных исследований, оперативные удаления онкообразований и восстановление после них, химиетерапевтическое и радиологическое лечение и сопровождение в амбулаторных или стационарных условиях, а также препараты, необходимые для лечения. Лекарства и медицинские изделия, необходимые для лечения онкологических заболеваний, закупаются централизованно. В 2023 году Медзакупки Украины приобрели почти 100 различных препаратов и медицинских изделий для бесплатного лечения онкологических заболеваний у взрослых пациентов. Общая стоимость этих товаров – более 2,1 млрд. грн. Кроме этого, на 400 млн грн приобретены препараты для лечения детей, имеющих диагноз "онкология".

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Детский врач-онколог Дана Бокий, заведующая онкологическим центром Ровенской областной детской больницы

Эпидемия ковыда, война – все это снизило уровень обнаружения рака на ранних стадиях. Люди меньше обращают внимание на свое здоровье и откладывают профилактические осмотры. Но важно понимать, что чем раньше мы обнаружим рак, тем больше шансов его вылечить: и у детей, и у взрослых.

Некоторые виды рака можно диагностировать на ранней стадии, когда лечение будет более эффективным. Для этого есть методы, которые могут выявить онкозаболевание на ранней стадии, задолго до появления любых симптомов. Это называется скринингом рака. Преимущественно это неинвазивные методы, не требующие значительного времени, подготовки, они безвозмездны и безболезненны. На такие скрининги легче отважиться, чем на, скажем, бронхоскопию или биопсию. Такие исследования вам может рекомендовать врач, даже если у вас нет симптомов.

Детский врач-онколог Дана Бокий, заведующая онкологическим центром Ровенской областной детской больницы / Фото: ТСН.ua

Также важно следить за любыми изменениями в теле. Следует сразу обратиться к врачу, если вы почувствовали:

уплотнение груди

увеличенную родинку на коже

увеличенные лимфоузлы у вас или у ребенка

Также важно обращать внимание на следующие признаки:

появление на теле синяков непонятного происхождения, в частности, на таких участках тела, которыми сложно удариться;

асимметрия части тела – ног, лицо, что означает рост опухоли;

опухоль на каком-то участке тела;

регулярное повышение температуры без видимых причин;

резкое похудение, бледность;

сильные кровотечения даже при малейших царапинах и порезах;

постоянная быстрая утомляемость, головная боль и утренняя рвота в течение недели – двоих;

нарушение походки у ребенка, особенно это заметно, если ребенок уже научился уверенно ходить;

боль в костях;

увеличение лимфатических узлов;

увеличение размеров живота (в результате увеличения печени и селезенки);

долго лечатся любые инфекционные и вирусные заболевания (ибо нет иммунитета – иммунодефицит);

геморрагическая сыпь на коже.

Напомним, ведущий Завтрака с 1+1 Егор Гордеев встретился с Генри Маршем – звездой мировой нейрохирургии, который знакомится с болезнью, зная о ней все. Марш заболел раком. Смотрите интервью на ТСН.ua.

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