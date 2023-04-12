9 лет войны в Украине: почему не защищался Крым и что остановит Путина

Девять лет назад, 14 апреля 2014 года, руководство Украины официально объявило о начале проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины. Этому предшествовали аннексия Крыма и проникновение в восточные области российских вооруженных формирований.

В преддверии девятой годовщины российского вторжения военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua ответил на ключевые вопросы о том, как все начиналось и чего, по его мнению, ждать Украине в ближайшей перспективе.

Почему не шли бои за Крым

"Война началась не в апреле, а 20 февраля 2014 года. Эта дата была отчеканена на медальках за захват Крыма, с 20 по 26 февраля происходила передислокация вооружения, бронетехники, личного состава россиян. В апреле 2014 года в Украине началась антитеррористическая операция после событий в Славянске, Краматорске и ряде других городов на востоке нашей страны. И в феврале 2014, и в феврале 2022 года событиям предшествовала мощная информационная кампания – ситуация постоянно взбудораживалась, Украину постоянно обвиняли в том, чего она не осуществляла. Создавалась подоплека того, чтобы путинская Россия применила свои вооруженные силы. Россия действовала по заранее спланированному алгоритму. Она пыталась минимальными ресурсами реализовать свои планы по аннексии всей территории Украины", — говорит Владислав Селезнев, анализируя действия российских оккупантов.

Фото: Associated Press

К этому эксперт добавляет: "На востоке Украины Россия действовала фактически по определенному алгоритму, крымскому алгоритму. Создавались пророссийские настроения, реализовывались мероприятия в разных регионах Украины, начиная с Харькова и заканчивая Одессой. Создавалась картинка, мол, жители готовы присоединиться к народам России. Там, где проукраинское население успевало скоординироваться и сориентироваться – там у россиян ничего не получилось. Ни в Харькове, ни в Одессе, ни в Днепре".

По словам Селезнева, к этому Россия готовилась не менее нескольких месяцев.

"На первом этапе у них (оккупантов – ред.) было запланировано создание так называемой "Новороссии", оккупация восточных, юго-восточных и южных регионов. Планирование такой операции могло длиться год или больше. Думаю, что вопрос аннексии Крыма встал сразу после подписания "харьковских соглашений", в которых говорилось о пребывании Черноморского флота в Севастополе", – говорит Селезнев.

На вопрос о том, было ли в начале 2014 года понимание того, что россияне не остановятся на захвате определенных территорий, Селезнев ответил нам так:

"В тот промежуток времени казалось, что это была информационная показательная агрессия. Мол, смотрите, как мы можем, поэтому прислушивайтесь к нашим советам и предостережениям. Такие настроения (в Крыму – ред.) царили в первую неделю в конце февраля. Потом стало понятно, что Россия будет идти дальше», – говорит Селезнев.

К этому он добавляет: "У Украины был собственный план задействования собственных вооруженных сил в случае внешней агрессии. Согласно этому плану на территорию Крыма должны были заходить две бригады – 79 и 25. Одна дислоцировалась в тогдашнем Днепропетровске, другая – в Николаеве. Но этот план не был реализован. Не готов говорить о том, почему. Очевидно, соответствующей команды наша армия не получила от высшего политического руководства страны. Я не могу голословно обвинять тогдашних руководителей страны, потому как не имел доступа ко всему пласту информации. но тот алгоритм противодействия агрессии не был реализован".

Как известно, в 2014 году Россия использовала гибридный сценарий войны, а уже в 2022 году совершила полномасштабное вторжение. Была не готова воевать в 2014 году или произошло что-либо другое – на этот вопрос Владислав Селезнев ответил нам так:

"Думаю, был ряд факторов. Путин делал ставку не на военную силу, а на гибридную, создавая соответствующие пророссийские движения и течения. Он пытался сохранить лицо. На нас, офицеров крымского регионального медиа-центра охотились сотрудники ФСБ, российские контрразведчики, представители крымской самообороны Аксенова. Это происходило из-за того, что мы ломали им картинку, которую они создавали для широкой общественности, мол, крымчане радостно встречали оккупантов. В Крыму на самом деле было общественное сопротивление оккупантам, было сопротивление и на территории воинских частей. российский нарратив о радостной встрече мы разрушали. Путин пытался ввести в заблуждение мировое сообщество за счет реализации специальных мер".

Выход к границам 1991 года – не панацея

Ряд военных аналитиков не исключают, что после победы Украины путинская Россия не оставит намерений начать новую войну. Владислав Селезнев уверенно говорит, что только единственный фактор может заставить агрессора отказаться снова напасть на Украину и соседние государства.

"Нужно действовать по очевидному алгоритму. Освобождение Украины до границ 1991 года не решит вопрос российско-украинского противостояния. Нужно уничтожить военный потенциал путинской армии. Это единственный фактор, который заставит Путина или его преемника не создавать проблем для жителей граничащих с Россией стран. Империалистические настроения, царящие в российской среде – они никуда не денутся. Разрушение российской армии, приведение ее в небоеспособное состояние лишает Путина или его преемника инструментов влияния на соседей", — резюмирует Селезнев.

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