9-летний Богданчик из Бахмута своими глазами увидел гибель матери: история мальчика (фото, видео)

Украинские дети страдают из-за потерь родных, которых убила Россия. 9-летний Богдан из Бахмута потерял мать и до сих пор очень по ней скучает, однако мальчику помогают пережить трагедию.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Наталии Ярмолы.

Мальчик собственными глазами видел гибель матери

Сейчас Богданчику из Бахмута 9 лет. Год назад мальчик пережил в городе настоящий ад. оккупанты, пытаясь захватить Бахмут, просто равняли его с землей. В один из таких обстрелов попала мама и отчим Богдана. Из Бахмута его вывезли "Белые Ангелы".

Мальчик был вывезен в Испанию, где он находился в реабилитационном лагере для детей войны. Кто потерял папу на фронте, кто месяцами сидел в подвале, а кто, как и Богдан — видел смерть собственными глазами. Чтобы пообщаться с мальчиком, ТСН обратилась за помощью к психологу и специалисты посоветовали просто слушать ребенка.

Богдан рассказал ТСН о потере матери: "Когда они шли, я слышу летит ракета и их убило. Когда мне об этом сказали — я побежал к папе и маме. Посмотри на них и потерял сознание. Для меня мама была самой родной", — говорит Богдан.

9-летний Богдан

Мальчик проходил реабилитацию в Испании

В Испании Богдан познакомился с Оксаной Лебедевой – основательницей лагеря. И она стала человеком, с которым он улыбался, называл другом и доверял ему свои секреты.

"Бодиная история показывает, что действительно, если быстро ребенка поместить в безопасную среду и отгорать в безопасной среде с помощью специалистов, это дает результат", – говорит Оксана Лебедева.

После реабилитации Богдан вернулся в Украину. Здесь его опекунами стали родственники отчима, живущие на Киевщине. Тогда у мальчика произошел ПТСР. Оксана Лебедева считает, что из-за того, что ребенка не поддерживали.

Сейчас Богданчик живет в Киеве

После повторной реабилитации Оксана решила помочь найти Богдану новую семью. Так у него появились – мама Алена и папа Андрей.

9-летний Богдан

Теперь Богдан живет в Киеве. Его жизнь начинается заново. И он даже снова пошел в первый класс, ведь в Бахмуте не успел его кончить. Родители говорят – он сразу стал звездой школы. Иногда мальчик встречается с Оксаной.

Раньше Богдан даже в Испании боялся звука самолета, теперь мальчик хочет стать пилотом. А его мечта, несмотря на жизнь в новой семье, где его любят - возвращение мамы.

Чтобы избавиться от дурных мыслей, говорит мальчик — он молится. Главное Богдан теперь знает – рядом есть люди, которые поддержат.