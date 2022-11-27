9 трансплантаций за 30 часов: во Львове провели невиданное количество одновременных спасательных операций

Это стало возможным благодаря семьям умерших, которые согласились на забор органов.
Во Львове провели девять пересадок органов через 30 часов. Жизнь удалось спасти девяти людям. Посмертными донорами стали двое мужчин из Львовщины и женщина из Буковины. Медики констатировали у них смерть мозга, их родные согласились на пересадку органов, говорится в ТСН.
Трансплантации более суток проводила команда из сотни медиков.
Сорока пятилетняя Марьяна полжизни имеет почечную недостаточность, все это время на гемодиализе. В очереди на пересадку почки стоял год.
"Три раза в неделю по четыре часа, пол жизни уносит. Ты постоянно привязан к аппарату, не можешь уехать, распланировать жизнь свою. Спасибо за такое тяжелое решение и светлая память вашему человеку", — говорит пациентка.
Алла тоже ждала почку, на диализе она 16 лет. Вспоминает, как в три ночи ее разбудил звонок медиков, чтобы приезжала. Уже к утру из Ужгорода домчала во Львов. Говорит, даже не ожидала, что во время войны ей смогут провести трансплантацию.
Медики готовились к так называемым мультиорганным заборов от двух доноров. Один из Львова, второй – из Черновцов. "Донор 25-летним мультиорганным забором — почки, печень и сердце. И одновременно наша команда работает с донором в Черновцах, где 60-летний пациент стал донором для мультиорганного забора обеих почек и печени", — говорят в команде медиков.
Двенадцать часов в операционной – врачам удалось пересадить четыре почки, сердце и печень. Когда пришел новый звонок: в соседней больнице у 31-летнего мужчины констатировали смерть мозга, его семья тоже согласилась на забор органов, а значит, новая операция. "Уставшие, но счастливые, потому что это уже 3 мультиорганных забора. Спасибо ВСУ, что позволили нам работать", — говорят медики.
Всего за один день удалось спасти девять жизней. Одной командой работали врачи из Львова, Киева и Черновцов. Операции, говорят они, были успешными.
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