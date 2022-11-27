9 трансплантаций за 30 часов: во Львове провели невиданное количество одновременных спасательных операций

Во Львове провели девять пересадок органов через 30 часов. Жизнь удалось спасти девяти людям. Посмертными донорами стали двое мужчин из Львовщины и женщина из Буковины. Медики констатировали у них смерть мозга, их родные согласились на пересадку органов, говорится в ТСН.

Трансплантации более суток проводила команда из сотни медиков.

Сорока пятилетняя Марьяна полжизни имеет почечную недостаточность, все это время на гемодиализе. В очереди на пересадку почки стоял год.

"Три раза в неделю по четыре часа, пол жизни уносит. Ты постоянно привязан к аппарату, не можешь уехать, распланировать жизнь свою. Спасибо за такое тяжелое решение и светлая память вашему человеку", — говорит пациентка.

Алла тоже ждала почку, на диализе она 16 лет. Вспоминает, как в три ночи ее разбудил звонок медиков, чтобы приезжала. Уже к утру из Ужгорода домчала во Львов. Говорит, даже не ожидала, что во время войны ей смогут провести трансплантацию.

Медики готовились к так называемым мультиорганным заборов от двух доноров. Один из Львова, второй – из Черновцов. "Донор 25-летним мультиорганным забором — почки, печень и сердце. И одновременно наша команда работает с донором в Черновцах, где 60-летний пациент стал донором для мультиорганного забора обеих почек и печени", — говорят в команде медиков.

Двенадцать часов в операционной – врачам удалось пересадить четыре почки, сердце и печень. Когда пришел новый звонок: в соседней больнице у 31-летнего мужчины констатировали смерть мозга, его семья тоже согласилась на забор органов, а значит, новая операция. "Уставшие, но счастливые, потому что это уже 3 мультиорганных забора. Спасибо ВСУ, что позволили нам работать", — говорят медики.

Всего за один день удалось спасти девять жизней. Одной командой работали врачи из Львова, Киева и Черновцов. Операции, говорят они, были успешными.

Во Львове провели девять пересадок органов за 30 часов

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