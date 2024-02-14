90-е на Киевщине: преступная группа похищала людей и требовала деньги — шокирующие подробности, видео

В Киевской областной прокуратуре заявили о задержании преступной группы, которая похищала людей. Молодые люди действовали в родном селе под Киевом – хватали жертв и свозили в гаражи.

Как правоохранители не дали возродить 90-е в Киевской области, кем были и на кого "охотились" злоумышленники – в сюжете ТСН.ua рассказал Артем Зябкин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Приказали раздеться и сидеть в яме! Дикая история под Киевом, шокировавшая всех!

Правоохранители задержали четырех молодых людей в Киевской области. В местной прокуратуре заявляют, что они организовали настоящую банду, просто как в 90-х, и похищали людей на Киевщине.

Сейчас известно о по меньшей мере двух пострадавших, которых бандиты насильно похитили и содержали в бесчеловечных условиях – прямо в "яме" одного из гаражей на Софиевской Борщаговке. Но целью злоумышленников были не люди, а их деньги.

По данным следствия, в составе группы действовали жители Софиевской Борщаговки. По надуманному поводу они требовали от местных жителей деньги, угрожали им расправой и применяли физическую силу.

Лица молодых людей показывать не могут, пока не докажут их вину, говорят в прокуратуре, однако детали, которые уже удалось обнаружить правоохранителям, шокируют.

Похоже, мужчины были хорошо вооружены – правоохранители публикуют фото изъятого у них пистолета-пулемета похожего на Uzi. В автомобиле задержанных также нашли гору денег, которые тем передал один из потерпевших.

Одного из потерпевших подозреваемые затолкали в машину и привезли в гараж. У него отобрали мобильный телефон, банковские карты, с которых в дальнейшем сняли имеющиеся на счету средства. Мужчине приказали раздеться и залезть в "яму" в гараже, накрыли ее досками, требуя заплатить 40 тыс. грн.

Другого – также незаконно содержали и заставляли выполнять действия, унижающие честь и достоинство человека.

После угроз и психологического давления один из потерпевших передал злоумышленникам деньги.

Подозреваемых задержали

В настоящее время задержаны четверо мужчин. Их подозревают в незаконном лишении свободы, разбойном нападении и вымогательстве. Ворам грозит до 15 лет лишения свободы.

К сожалению, подобных инцидентов на Киевщине и по всей Украине немало и часть из них попадает для медиа. Так, 23 января в национальной полиции отчитывались о задержании другой группы рэкетиров. Целью преступников стали состоятельные украинцы и их семьи, зарабатывающие на криптовалюте. Злоумышленники работали в нескольких регионах страны, а также были вооружены "до зубов", поэтому их задержание переросло в настоящую спецоперацию. В Нацполе была опубликована аудиозапись того, как рэкетиры готовились к совершению преступления.

Банда рэкетиров работала по всей Украине

Задержанным сообщили о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса. За разбой, угон человека, незаконное завладение авто, создание преступной организации и участие в ней грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией.

Увеличилось в Украине и случаев рэкетирства в отношении военных и их семей. 10 февраля ТСН.ua рассказывал о громком задержании в Запорожье. Там СБУ разоблачила преступную группу, которая держала в страхе семью погибшего военного, хотела завладеть гарантированными государством выплатами и даже угрожала убийством ребенка.

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