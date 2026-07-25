90-летний дедушка сам ухаживает за сыном, который более 15 лет прикован к кровати: щемящая история из Полтавы

Пенсионер, фото иллюстративный / © pixabay.com

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В Полтаве уже более 15 лет к кровати прикован 59-летний Руслан Браилко. Мужчина имеет I группу инвалидности и не может самостоятельно сесть или даже перевернуться на спину. Все эти годы за ним ухаживает за ним уже сейчас 90-летний отец. Несмотря на почтенный возраст, именно он остается единственным самым близким человеком, который помогает сыну выживать.

Историю своей семьи Руслан рассказал ТСН.ua. Говорит, больше всего сейчас они боятся не одиночества, а того, что зимой могут просто замерзнуть в собственном доме.

Более 15 лет не может встать с кровати

Руслан Браилко живет вместе с отцом в Полтаве. Мужчина имеет I группу инвалидности. По словам Руслана, много лет назад у него возникли серьезные проблемы со бедром из-за занесенной инфекции.

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После этого он проходил лечение в Институте травматологии и ортопедии имени Ситенко, где его прооперировали. Однако, как рассказывает мужчина, лечение завершить не удалось.

«Потом я попал в Ситенко, в институт травматологии, там меня оперировали, но не долечили, средства закончились, отправили домой, не провели никакой реабилитации, ничего», — говорит Руслан.

Вернувшись домой, мужчина несколько раз упал. С тех пор, по его словам, уже более 15 лет не может лежать на спине из-за сильной боли.

«Я лежу постоянно на одной стороне где-то уже больше 15 лет… Я не могу на спину лечь, потому что оно тянет, мне больно», — рассказывает мужчина.

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Руслан получил I группу инвалидности (группа Б). По его словам, руки работают, однако из-за состояния ноги он не может даже самостоятельно сесть.

Единственный смотритель — 90-летний отец

Все это время рядом с Русланом находится его отец, которому уже 90 лет. К мужчинам приходит социальный работник, однако, по словам Руслана, они не хотят переезжать в интернат.

Отец Руслана / Фото из его TikTok

«Мы живем в Полтаве вдвоем с отцом. Отцу 90 лет… Они нас направляют в интернаты. Мы не хотим никаких интернатов», — говорит Руслан Браилко.

Пожар, отключение света и жизни под протекающей крышей

Руслан рассказывает, что после начала полномасштабной войны их дом остался без газа. Впоследствии, по его словам, семье отключили и электроснабжение и назначили штраф в 60 тысяч гривен.

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Мужчина вспоминает, что из-за постоянных перепадов напряжения в доме произошел пожар.

«В четыре часа ночи загорелась крыша. Я едва выполз из хаты на руках. Думал, что уже все», — вспоминает он.

Отец Руслана / Фото из его TikTok

После пожара Руслана временно госпитализировали, а когда вернули домой, положили в комнату без отопления, поскольку часть дома была повреждена огнем.

Помогли неравнодушные люди — собрали средства на рубероид и материалы, а знакомые собственноручно накрыли крышу. Однако со временем покрытие снова начало протекать.

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«Сейчас лежу, и как дождь или зимой, так на голову льется вода», — говорит мужчина.

Самая большая мечта — хотя бы сесть в инвалидную коляску

Несмотря на многолетнюю жизнь в постели, Руслан не теряет надежды. Он убежден, что если бы удалось прооперировать ногу и устранить последствия травмы, то хотя бы смог сесть в инвалидную коляску и частично ухаживать за собой.

«Если бы мне прооперировать ногу… Я бы еще, может быть, хоть пересел в инвалидную коляску. А так я только могу лежать», — говорит Руслан.

Муж говорит, что не просит невозможного — только шанса хотя бы сесть в коляску и немного облегчить жизнь себе и пожилому отцу.

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В какой помощи нуждается семья

Наибольшей проблемой сейчас Руслан называет аварийную крышу. Материалы для ремонта уже есть, однако нет людей, которые могли бы выполнить работу.

«Если бы нам дает закрыть, материалы здесь остались, нет людей», — объясняет он.

Отец Руслана / Фото из его TikTok

Также семья нуждается в помощи, чтобы пережить холодное время года. Прошлой зимой, по словам мужчины, они остались без дров и были вынуждены просить помощи у небезразличных людей. Руслан собирает деньги на своей странице в TikTok.

«У нас страх, что они нас заморозят… В прошлом году не дали ни дров, ничего», — с болью говорит Руслан.

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Как помочь

Если вы можете помочь Руслану Браилко и его 90-летнему отцу, ниже публикуем контакты, которые предоставил мужчина.

Телефон Руслана: 099 077 6132

Номер банковской карты: 4874 0700 2200 0218

Семья также с благодарностью примет помощь дровами, продуктами, лекарствами или бытовыми вещами.

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