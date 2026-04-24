90 миллиардов евро и новые угрозы: еще одна страна может неожиданно заблокировать вступление Украины в ЕС

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен / © ТСН.ua

Реклама

После разблокирования кредита, в Европейском Союзе нацелены открыть переговорные кластеры с Украиной. Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта после встречи с президентом Украины на Кипре. Там наше членство стало одним из ключевых вопросов неформальной встречи лидеров.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Черняковой.

Как провал Орбана на выборах повлиял на Украину

Провал режима Виктора Орбана в Венгрии дает шанс Украине ускорить путь в Европейский Союз. Киев рассматривает заседание министров по делам Европы, которое состоится 26 мая, как ориентир для открытия первого переговорного кластера. Об этом заявил вице-премьер-министр Тарас Качка в интервью изданию Politico.

Реклама

Впрочем, и здесь могут возникнуть преграды и блокировки. Как и произошло с кредитом на 90 миллиардов евро. Сейчас Украина получит деньги — гарантированно.

90 миллиардов: на что пойдут деньги?

Долгожданный заем. После 3-месячной задержки Украина наконец получит от ЕС кредит 90 млрд. Еще до официального объявления президент Зеленский заявил: этот кредит — не только о поддержке Украины. Это инструмент давления Европы на Россию.

По условиям, кредит Украина должна будет отдать, если Россия выплатит репарации. Первый транш Киев рассчитывает получить уже в мае.

«Я думаю, что первые деньги они, ну давайте, возможно, даже в мае будут поступать. То есть эти заявления о конце июня, они вряд ли соответствуют действительности. И для государства это очень-очень важно», — говорит Иван Ус, экономист

Реклама

Средства планируют направить на бюджетные расходы (5 млрд на подготовку к зиме) и на закупку и производство оружия. Две трети займа пойдут на оборону.

Нефтяной шантаж Венгрии

Сначала помешали использованию замороженных активов России. Против был премьер Бельгии, его поддержали Италия и Франция. Тогда пошли по «плану Б» — заимствования из бюджета ЕС. Но в январе этот план заблокировал Виктор Орбан.

«Конечно, в этом была замешана Российская Федерация… это разблокирование — возможно, попытка не попасть под юридическую ответственность, в том числе в самой Венгрии», — говорит Евгений Костогрызов, аналитик Совета внешней политики «Украинская призма».

Венгрия выдвинула условия: вето не снимут, пока не заработает нефтепровод «Дружба», поврежденный российским дроном в январе.

Реклама

22 апреля российская нефть снова потекла в Венгрию и Словакию. Венгры сдержали обещание — вето сняли.

«Считаю, что открытие нефтепровода „Дружба“ сегодня в 2 часа ночи подтверждает, что он не был поврежден. Понимаете, о чем я? Нефтепровод и нефть использовались как инструменты в геополитической борьбе», — заявил Роберт Фицо, премьер-министр Словакии.

Окно возможностей и новые риски

В украинском МИД считают, что Москва потеряла своего вип-агента Орбана. Теперь цель — открытие переговорных кластеров.

«Теперь время смотреть вперед и готовить следующий шаг. А следующий шаг — это формально открыть первые переговорные кластеры», — говорит Антониу Кошта, президент Европейского совета.

Реклама

Однако на горизонте новый оппонент — Румен Радев из Болгарии. Кроме того, в Брюсселе отказались от идеи быстрого вступления.

Чтобы не расстраивать украинцев, Франция и Германия предлагают идею «символического членства» — без права вета и доступа к бюджетам. Но Зеленский отмечает: нам достаточно символических союзов, Украина стремится к полноправному членству.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 НАЖИВО! ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ ПЯТНИЦЫ, 24 АПРЕЛЯ