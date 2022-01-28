90% ожогов тела и многочисленные переломы: медики рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве в Запорожье

90% ожогов тела и многочисленные переломы: медики рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве в Запорожье

В настоящее время спасатели проводят разбор конструкций и делают все, чтобы дом не обрушился.

Один человек погиб и еще двое получили травмы — в многоквартирном жилом доме в Запорожье посреди ночи раздался взрыв. Разрушены 7 квартир. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами.

Об этом говорится в ТСН.

Взрыв произошел в 4-этажке в центре Запорожья, буквально каких-то полквартала от главного проспекта города. Взрывная волна была такой силы, что разрушила сразу несколько этажей.

В настоящее время спасатели проводят разбор конструкций и делают все, чтобы дом не обрушился. Известно, что погиб один человек — тело женщины, покрытое черной пленкой, несколько часов лежало под открытым небом, пока не приехала бригада, чтобы забрать тело в морг. Еще два человека с многочисленными переломами и ожогами госпитализированы, одна из женщин — в крайне тяжелом состоянии, ее спасают в реанимации центра экстренной помощи Запорожья на искусственной вентиляции легких.

«Пока диагностирован ожог пламенем второй Б степени, до 90 процентов поверхности тела, кроме того, перелом правой голени, левого плеча, а также перелом таза», — рассказывает заведующий отделением термической травмы больницы экстренной медицинской помощи Андрей Сех.

В общей сложности из подъезда эвакуировали 15 человек. Большинство из них успели забрать документы и самые необходимые вещи. Для них подогнали автобус, во дворе установили палатку, разносят чай, но состояние жильцов, конечно, далеко от идеального.

Взрыв в Запорожье: что известно о причинах и состоянии пострадавших

По информации ТСН, в квартире, где произошел взрыв, нередко собирались наркозависимые. Произошла утечка из центральной сети или было нарушение эксплуатации газового оборудования, выясняют правоохранители.

Всем пострадавшим в мэрии обещают помощь – по 26 тысяч гривен.

Сроки реконструкции дома обещают определить в ближайшее время. Пока четырехэтажку взяли под круглосуточную охрану.

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