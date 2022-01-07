97-летний теннисист из Харькова стал рекордсменом Книги Гиннеса

Профессионально теннисом Станиславский не занимался.

Леонид Станиславский из Харькова – спортсмен-любитель и не одерживает многочисленных побед и безумных гонораров. Однако его имя есть в Книге рекордов Гиннеса. А все потому, что он – самый старый в мире теннисист. Мужчине уже 97 лет.

Об этом идет речь 7 января в сюжете ТСН.19:30.

Леонид Станиславский полюбил теннис в зрелом возрасте. Это было больше 60 лет назад. Сам по специальности – авиационный инженер, проектировавший канатные дороги. А в свободное время шел на корт.

Пенсионер не просто играет в теннис, но и принимает участие в чемпионатах. На первые соревнования поехал 7 лет назад. Пришлось играть с младшими соперниками.

“Очень тяжело играть. Во-первых, с младшими. А во-вторых, у них класс выше. А я любитель, но сопротивление было”, — сказал Леонид Станиславский.

Не просто играл, но стал старейшим теннисистом на планете. И летом попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Наконец-то в теннисе появилась категория для тех, кому за 90. На чемпионате в Испании Леонид хоть и не выиграл, но провел символический матч с шестой ракеткой мира Рафаэлем Надалем — спортсменом, фактически втрое моложе него. Эту встречу между соревнованиями для него устроили друзья.

Теперь пару геймов Леонид хочет сыграть с другим своим кумиром. Экс-первой ракеткой мира Роджером Федерером. Но самая главная мечта – отпраздновать на корте 100-летний юбилей.

"Поражающие": 97-летний теннисист из Харькова попал в Книгу рекордов Гиннеса

Напомним, американец Колин О'Бреди стал первым в истории человеком, которому удалось самостоятельно пересечь Антарктиду. Для того чтобы пересечь континент, 33-летнему спортсмену понадобилось 54 дня. На своем пути он использовал лыжи, сани и другое спортивное снаряжение.

Авторы: Юлия Семененко. Николай Щиров. Харьков, ТСН. 1+1