"А чего бояться?": в Николаеве застрявшие в асфальте ракеты от "Смерча" доставали трактором

Реактивные системы залпового огня в выходные дважды били по Николаеву. Ракеты торчали прямо среди жилых кварталов.

Убирали убийственные железки трактором, а смелые николаевцы даже делали селфи.

Об этом 15 августа говорится в сюжете ТСН.

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В Николаеве – после серии громких взрывов – прямо посреди дороги торчит хвост от "Смерча". В этом же районе среди жилых домов и рядом с мусорным баком едва виден второй хвост – остатки реактивной ракеты вошли в землю на несколько метров.

Горожане на всякий случай обходят обломки стороной.

"Здесь аварийное… И туда боишься идти, и сюда боишься идти. Видишь, ракета страшная", — говорят люди.

Выкорчевать "Смерч" приезжают спасатели. Главная роль у тракториста Валентина – он совершенно не волнуется.

"А чего бояться? Труба как труба", – шутит мужчина.

Пиротехники объясняют – убирают железку, чтобы она не нервировала местных.

"Сейчас больше проводится снятие социального напряжения, потому что это остатки реактивной системы, реактивный двигатель от "Смерча", просто очень грозно выглядит труба, но опасности никакой не несет", — объяснил Николай Полежаев, заместитель начальника пиротехнических работ и гуманитарного разминирования.

Тем временем приземлившийся у базара и супермаркета хвост привлек внимание николаевцев.

Они сразу предлагают, что делать с остатками этого боеприпаса. Кто-то говорит: надо просто заасфальтировать, кто-то предлагает сделать скважину, кто-то предлагает сделать урну.

Только за пару дней обстрелов города пиротехники собрали полную машину российского металлолома.

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