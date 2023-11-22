А что, если Трамп: сценарии войны в зависимости от решений Байдена и выборов в США

Чем ближе к президентским выборам в США, тем больше на Западе рассматривают разные сценарии возможного развития событий, не исключая и победы Дональда Трампа.

Несмотря на некоторое утомление наших союзников от войны и переключение внимания на Израиль, на этой неделе Киев снова стал геополитическим центром по крайней мере западного мира. В понедельник, 20 ноября, с необъявленным визитом приезжал глава Пентагона Ллойд Остин. Его визит действительно стал неожиданностью, ведь только на прошлой неделе украинская правительственная делегация два дня была в Вашингтоне. На десятую годовщину Евромайдана и Революции Достоинства Киев посетили президент Европейского совета Шарль Мишель, министр обороны Германии Борис Писториус и президент Молдовы Мая Санду.

Однако все эти визиты омрачает одно — неопределенность Запада по поводу победы Украины в войне. В то время, когда Россия успешно переходит на военные рельсы, произведя в этом году в три раза больше ракет, чем в предыдущем, по сообщению ABC News с начала войны Израиля против террористического ХАМАСа 7 октября, поставки Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм уменьшились на 30%. Хотя в Пентагоне это отрицали. И все это на фоне до сих пор непроголосованного Конгрессом США федерального бюджета на 2024 год, где заложена военная и финансовая помощь Украине.

Так, во время визита в Киев Ллойд Остин объявил о предоставлении нового пакета военной помощи на $100 млн по отдельной президентской программе (Presidential Drawdown Authority), на "счете" которой остался еще $1 млрд. Украине передадут артиллерийские боеприпасы, ракеты ПВО и противотанковые оз.. Находясь в Киеве Борис Писториус также объявил о новом пакете военной помощи от Германии, в который вошли: четыре системы IRIS-T; 20 тыс. снарядов калибра 155 мм; противотанковые мины; и другое вооружение.

Но только системами ПВО и ракетами к ним войну не выиграешь. Нам нужно оружие победы, о котором главком ВСУ Валерий Залужный писал в статье The Economist. Изменить ситуацию в поле боя в нашу пользу могут немецкие ракеты Taurus и американские ATACAMS на 300 км. Однако нам их пока не передали. В то время как западные военные аналитики говорят прямо: Украина не достигла прорыва на поле боя, потому что не имела достаточного количества оружия, оказавшись в заложниках предвыборных баталий в США.

Поэтому в этом тексте ТСН.ua рассмотрит три возможных сценария дальнейшего развития событий в зависимости от изменения настроений в США, хода американской предвыборной кампании и дальнейшей помощи Украине.

Сценарий 1: помощь США сохраняется на действующем уровне

В то время как Politico пишет, что западная ПВО превратила Киев в островок безопасности, по данным британской разведки, Россия накопила значительные запасы ракет, чтобы повторить попытку уничтожить украинскую критическую инфраструктуру зимой. Более того, по словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, Иран может передать России свои баллистические ракеты. Однако, опять же, повторимся, одними лишь системами ПВО войну не выиграешь.

Судя по темпам производства, до марта 2024 года ЕС не успеет передать Украине обещанный 1 млн. артиллерийских снарядов. Хотя, по словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, к следующей весне производственный потенциал ОПК ЕС достигнет миллиона артиллерийских снарядов в год, даже 1,3 – 1,4 млн. Однако есть проблема с контрактами в целом, потому что около 40% снарядов продаются в третьи страны. Для того чтобы все произведенные боеприпасы получила Украина, страны ЕС должны отдать приоритет производству именно для Киева. Однако такое предложение не поддержал Совет ЕС.

На днях министерша финансов США Джанет Йеллен заявила, что поддержка Украины имеет решающее значение для президента Байдена и американской нацбезопасности. Однако даже если финансовая (а прямые вливания США в бюджет Украины составляют примерно $1 млрд ежемесячно) и военная американская поддержка сохранится на действующем уровне, для победы этого будет недостаточно ввиду темпов военного производства в России и помощи от Ирана и Северной Кореи. А долгая война на истощение – это как раз в интересах Путина, а не Украины.

Проблему с торможением поставок оружия в Украину, о чем публично сказал, например, президент Чехии Петр Павел, обсудят в среду, 22 ноября, на очередном "Рамштайне". Однако для их кардинального количественного и качественного увеличения нужна политическая воля западных стран, чего мы пока не видим. Например, в Германии есть большая оппозиция как в обществе, так и внутри немецкой Социал-демократической партии, которую представляет канцлер Олаф Шольц, относительно предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus. То же и в отношении ATACAMS на 300 км – пока решения со стороны Администрации Байдена нет. И это в то время, когда, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, после своих президентских "выборов" 17 марта 2024 года Путин может объявить большую мобилизацию в России.

Сценарий 2: помощь США начнет уменьшаться

По информации The Washington Post, США уже дозируют свою военную помощь Украине, учитывая нехватку средств. ТСН.ua уже неоднократно писал о политическом кризисе в Конгрессе США. Не успела украинская правительственная делегация, которую возглавляли глава Офиса президента Андрей Ермак и первая вицепремьер Юлия Свириденко, уехать из Вашингтона, как американские законодатели приняли уже вторую временную бюджетную резолюцию до 19 января, чтобы предотвратить "шатдауну", — остановке. И, как и в предыдущей помощи Украине там не было.

Из тех сигналов, которые поступают из Вашингтона, можно предположить, что до середины декабря Конгресс таки проголосует помощь Украине и Израилю. Однако не полноценную, а, как и бюджетные резолюции, временную пока не одобрит полноценный федеральный бюджет на 2024 год. И для нас это может быть действительно спасительной шлюпкой. Однако сколько денег будет предусмотрено на Украину в этом промежуточном пакете помощи, пока неизвестно.

Стоит напомнить, что Администрация Байдена подавала Конгрессу свой законопроект на $106 млрд, который объединял не только помощь Украине на $61 млрд, но и Израилю и Тайваню, а также предусматривал укрепление границы с Мексикой. Однако такой вариант не пропустил новый спикер из рядов трампистов Майк Джонсон из-за Палаты представителей, где республиканцы имеют незначительное большинство. Но нижняя палата Конгресса проголосовала свой законопроект, который предусматривал помощь исключительно Израилю на $14,3 млрд. Сенат его заблокировал и теперь ожидается, что он наработает компромиссный временный документ.

Однако дальнейшая поддержка со стороны США, особенно учитывая приближающиеся там президентские выборы в ноябре 2024 года, под большим вопросом. Украинские эксперты, работающие на американском треке, опасаются, что это может быть последний крупный пакет американской помощи Украине. Смогут ли ЕС и другие союзники по "Рамштайну" компенсировать это? Вряд ли. Именно поэтому сейчас прорабатываются два вспомогательных варианта.

Первый – это конфискация $350 млрд замороженных российских активов. Однако этому противятся прежде США и Германия, считая, что создадут таким образом опасный прецедент на будущее.

Второй – гарантии безопасности для Украины, которые США сейчас прорабатывают с партнерами по G7. Ожидается, что соответствующий проект документа будет обсужден на саммите ЕС 14-15 декабря в Брюсселе.

Однако это не настоящие гарантии безопасности, которые хотели бы видеть украинцы. Например, такие, которые получили Швеция и Финляндия до их фактического вступления в НАТО, включая ядерный зонт. Речь скорее о продолжении финансовой и военной поддержки Украины "столько, сколько это будет нужно" (слоган, который уже больше года использует Администрация, говоря о поддержке Украины).

По информации Bloomberg, проект о "гарантиях безопасности" для Украины будет включать:

долгосрочное предоставление военной помощи Украине (на это ЕС предлагает направить до $20 млрд в течение следующих 4 лет);

подготовка сил обороны Украины;

сотрудничество с украинским ОПК (в частности, на этом будет сфокусирован и совместный с США оборонный форум в Вашингтоне уже в декабре этого года);

проведение Украиной четкого перечня реформ как для вступления в ЕС, так и для продолжения дальнейшей помощи со стороны США;

обмен разведданными и спутниковыми снимками.

Однако для победы этого недостаточно. Особенно если дальнейшая поддержка со стороны США будет сокращаться. Поэтому, по словам многих экспертов и аналитиков, за неимением политической воли с четкой целью победы в войне, дальнейшая дозированная помощь со стороны наших союзников и партнеров будет продолжаться, пока Украина не согласится на какой-либо компромисс и переговоры с Россией.

Сценарий 3: что будет, если в США победит Трамп

Этот сценарий в последнее время начали серьезно обсуждать как в США, так и в Украине. Никто не говорит, что Дональд Трамп обязательно победит, потому что это зависит от ряда факторов. Решающим станет 4 марта 2024 года – начало судебного разбирательства по существу дела о попытке госпереворота в январе 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий, не соглашаясь с результатами президентских выборов.

Если Трампа признают виновным, то они могут быть отстранены от участия в выборах навсегда. И, что самое интересное, на 5 марта 2024 приходится так называемый супервторник в США — праймериз наибольшего количества штатов для избрания делегатов Демократической и Республиканской партий, которые в свою очередь и выбирают кандидатов в президенты.

В последний год Трамп постоянно заявляет, что закончил бы войну России против Украины за 24 часа, договорившись с Путиным. Параллельно с его стороны постоянно раздаются манипуляции, мол, при его каденции Россия не начинала новые войны, а оккупация Крыма и части Донбасса произошла как раз при президентстве демократической Администрации Барака Обамы. За последний месяц между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским даже произошла заочная перепалка. По одному из очередных заявлений Трампа по войне, президент Зеленский пригласил его с визитом в Украину. Однако тот отказался.

А во вторник, 21 ноября, в интервью прореспубликанскому телеканалу Fox News, Зеленский призвал Трампа предоставить свой "мирный план", если таковой у него есть.

"Я готов. Если у него есть очень конкретный мирный план, он может поделиться им со мной. Да, мы можем остановить эту войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. На мой взгляд, наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план", – сказал президент Зеленский.

По словам многих украинских политологов, и они об этом говорят уже публично, офис президента Украины начал проделывать возможность личного контакта Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. В то же время, ни в Киеве, ни во многих европейских столицах не скрывают, что в случае избрания Трампа президентом тяжело будет всем. На Капитолийском холме существует двухпартийная поддержка Украины. Однако не исключено, что прямая военная и финансовая помощь Украине может существенно сократиться при президентстве Трампа.

То же касается и Европы. Уже сейчас ведущие аналитические центры пишут, что ЕС нужно укреплять собственные вооруженные силы, больше вкладывать в свои ОПК, чтобы меньше зависеть от американского зонтика безопасности. В то же время некоторые справедливо напоминают, что именно при президентстве Трампа Украина получила противотанковые комплексы Javelin. Хотя и добавляют, что произошло это скорее из-за ожесточенной политической борьбы между республиканцами и демократами.