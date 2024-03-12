"А что им мешает": военный рассказал, как Россия может во второй раз пойти на Киев

Командир отделения и художник в гражданской жизни Дмитрий Гапчинский считает, что россияне могут повторно пойти в наступление на Киев. Он подчеркнул, что если они смогли продвинуться в Донецкой области, то что им помешает сделать это на других участках фронта.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Киев близко к границе. Это будет не так быстро, как в первое время. Вот видите, как в Авдеевке, Бахмуте - они просто все выжигают. Они так же могут выжечь Бучу, Ирпень, подойдут к Киеву. Что им мешает, если они так сделали там, то почему не могут сделать здесь. Они же не отказались от мысли захватить Украину. У них идет мобилизация, заводы работают на войну", - считает он.

Дмитрий Гапчинский

Военный отметил, что его возмущает ситуация, когда огромные средства вкладывают в перекладывание брусчатки или асфальта, пока нет надежных линий обороны, а военные часто много покупают за свои средства.

"Живем в каком-то сюрреалистическом мире. У нас идет война, все ровняют ФАБами, а в 20 километрах от линии фронта кладут асфальт и что-то там строят. Я не знаю, как это назвать. Тупость? Это кажется халатным отношением к своим обязанностям. У нас оборонительных сооружений нет, а они плитку устанавливают", - пояснил военный.

Напомним, Зеленский назвал первую цель Путина в войне против Украины.

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