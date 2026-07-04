Директор детского сада рассказала, накажут ли её за то, что она приютила ребёнка / © ТСН

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Продолжение получила нашумевшая и в то же время трогательная история, произошедшая на днях с 5-летней Виолой Броновой, которую отец не смог забрать из детского сада.

Как известно, мужчину мобилизовали во время проверки документов на улице в Кривом Роге, а девочку в тот день приютила директор учреждения Наталья Евтушенко, поскольку у девочки не было других родственников. Её мать проживает за границей и не поддерживает связей с семьёй, другие родственники также не проявляли желания общаться с этой семьёй.

По словам заведующей детским садом, у неё не было другого выбора — она тогда написала заявление о том, что временно берёт на себя ответственность, забрала ребёнка к себе домой, искупала, накормила и оставила на ночь спать. Впоследствии ребенка забрал дедушка Виолы, а еще через некоторое время — отец, которого все-таки отпустили, чтобы привести в порядок документы.

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Сейчас, когда уже прошло несколько дней после этих событий, в соцсетях появился ряд постов о том, что, якобы, руководство района вынесло Наталье Евтушенко выговор из-за её действий и из-за того, что ребенок испытал стресс.

В своём посте в соцсети одна из пользовательниц со ссылкой на родственников директора написала, чтоНаталью Евтушенко якобы вызвали в орган местного самоуправления, якобы заставили написать объяснение о своих действиях с ребенком, якобы вынесли ей выговор, из-за которого Евтушенко на полгода будет лишена премии, и якобы предложили ей написать заявление об увольнении.

Этот пост вызвал огромный резонанс, на него отреагировали тысячи украинцев.

Одна из пользовательниц соцсетей, которая представляет себя воспитательницей в детском саду, прокомментировала этот пост так: «Я вам скажу, что мы, воспитатели, вообще не имеем права публично где-либо открывать рот. Ни о своих зарплатах, ни об обеспечении детского сада, ни о наших проблемах, потому что люди должны быть всем довольны, и всё должно быть хорошо…»

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После того как в СМИ появилась информация о якобы вынесенном ей выговоре, сама Наталья Евтушенкоопровергла это. Она записала видео, которое уже распространилось в соцсетях, в котором сообщила тем, кто поддержал её действия, следующее: «Хочу сказать каждому из вас огромное спасибо. И низкий вам поклон. Вы совершили невероятное. Благодаря вашим усилиям папа девочки уже дома, а маленькая принцесса ходит в детский сад. Спасибо вам за вашу заботу, но хочу вас заверить, что ни я, ни мои родственники не распространяли информацию, и на меня не оказывалось никакого давления и не применялись никакие дисциплинарные взыскания. Я каждое утро встречаю детей в садике. Еще раз большое вам спасибо. Слава Украине».

В свою очередь, как стало известно ТСН.ua из источников в образовательном сообществе Кривого Рога, по крайней мере по состоянию на 30 июня 2026 года, уже после того, как произошел случай с мобилизацией отца 5-летней Виолы, и после того, как директор забрала ребёнка к себе домой, чтобы накормить его, и обеспечила ему комфортные условия для сна, «действия Натальи Евтушенко были истолкованы некоторыми лицами как неправильные: она должна была сообщить в социальные службы и отдать ребёнка в детский дом, а не забирать домой».

Однако 30 июня в комментарии для ТСН.ua Наталья Евтушенко четко отметила, чтовызвала и полицию, и социальные службы, когда направлялась в ТЦК. Кроме того, в тот день, рыдая из-за случившегося с ребенком, Наталья Евтушенко, среди прочего, задала вопрос журналисту, с которым общалась: «Не забрать к себе домой, а что, выбросить её через забор?»

На данный момент директору 125-го детского сада Наталье Евтушенко за её действия по спасению ребёнка не вынесено ни одного выговора, в её отношении не было применено никаких дисциплинарных взысканий — об этом заверила в комментарии для ТСН.ua руководительница департамента образования и науки Криворожского городского совета Татьяна Крипак.

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По её словам, её коллега и подчинённая Наталья Евтушенко вела себя как мама, поэтому информация о выговоре и других дисциплинарных взысканиях не соответствует действительности. Кроме того, Татьяна Крипак говорит, что ей неизвестно, кто и по каким причинам распространил в соцсетях фейк о выговоре.

Ранее директор детского сада в Кривом Роге рассказала, как сейчас складывается судьба 5-летнего ребенка, отец которого был мобилизован.

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