"А если завтра полетим?": в аэропорту "Борисполь" объяснили, на что хотят потратить почти 52 млн грн

Скандальные государственные закупки продолжают шокировать украинцев. В социальных сетях пользователи активно обсуждают очередную "зраду" — тендер на Prozorro, касающийся государственного предприятия Международного аэропорта "Борисполь".

Аэродром объявил тендер на комплексное обслуживание внутренних помещений аэровокзального комплекса, паркинга и других объектов аэропорта на сумму более 51 миллиона гривен.

Люди удивляются, зачем тратить такие деньги на аэропорт, который с первого дня войны закрыт. Пессимисты видят в этом отмывание средств на уборке. А оптимисты задаются вопросом: может быть, победа уже близко, и аэропорт наконец-то откроют?

Сайт ТСН.ua разбирался в ситуации.

На что планируют потратить 51 миллион гривен?

Хозяйство аэропорта действительно очень большое. Это тысячи квадратных метров площадей, окон, фасадов, которые нужно убирать. Отдельно в аэропорту перечисляют количество умывальников, писсуаров и унитазов с душевыми, которые тоже нуждаются в уборке.

Аэровокзальный комплекс (унитазов – 504 шт., писсуаров – 168 шт., умывальников – 497 шт., душевых – 60 шт.)

Другие объекты аэропорта (унитазов – 210 шт., писсуаров – 45 шт., умывальников – 255 шт., душевых – 93 шт.)

Помещений Премьер VIP-зала, бизнес-залов пассажирских терминалов "D" и "F" (унитазов – 57 шт., писсуаров – 11 шт., умывальников – 48 шт., душевых – 14 шт.)

Помещений паркинга ГП МА "Борисполь" (унитазов – 29 шт., писсуаров – 9 шт., умывальников – 31 шт.)

Всего – 831 умывальник, 800 унитазов, 233 писсуара, 167 душевых.

Также в тендерной документации говорится о крыше помещения аэропорта "Борисполь" - очистку от льда и сосулек нужно проводить на площади 13232 погонных метра.

Что говорят в аэропорту?

В Международном аэропорту Борисполь отмечают, что к перечню объектов уборки относятся кроме терминалов и производственные помещения. Несмотря на то, что аэропорт во время военного положения находится в простое, существует необходимость в поддержке в надлежащем состоянии его производственных помещений, поскольку в очень малом процентном отношении, аэропорт функционирует.

"Согласно условиям тендерной документации требования по ежедневному, круглосуточному и непрерывному предоставлению услуг не применяется в период действия правового режима военного положения в Украине. Кроме этого, предоставление услуг начинается на основании письменной заявки от аэропорта. То есть, если аэропорт не будет нуждаться в уборке как в целом, так и в отношении отдельных помещений, то письменная заявка не будет предоставляться, соответственно средства не будут расходоваться. Подтверждением является фиксация в тендерной документации права аэропорта уменьшать объем закупки услуг в случае производственной потребности и отсутствие обязанности заказывать услуги в полном объеме по каждой группе уборки", — объясняют сайту ТСН.ua в пресс-службе Международного аэропорта "Борисполь".

Там подчеркивают, что начало предоставления услуг на основании письменной заявки является одной из мер контроля за расходованием средств предприятия, недопущения их потерь и соблюдением законодательства, в том числе в сфере публичных закупок, а условия тендера защищают интересы госпредприятия.

А если завтра возобновят полеты?

Сумма более 51 миллиона гривен на уборку аэропорта, многих шокировала, но люди надеются, возможно, это знак, что аэропорт наконец-то заработает? Мы поинтересовались об этом в пресс-службе предприятия.

"Несмотря на войну, определенная деятельность на территории аэропорта "Борисполь" происходит. Хотя она не так велика, как все к этому привыкли — когда самолеты улетают, работают авиакомпании и полный зал пассажиров. Тем не менее, международный аэропорт "Борисполь" — это огромный" инфраструктурный объект. Если он станет пустотой, то что мы будем иметь, когда туда вернемся? Ни одна система не будет работать. Поэтому мы все время работаем здесь во время войны, сохраняем наш персонал, никого не сократили. А что касается хайпа по поводу 51 миллиона гривен на уборку, мы объяснили для чего это нужно. Если, например, завтра будет победа и нам скажут — будет один рейс в неделю. Тогда возникнет вопрос: а как запустить аэропорт, если уже завтра полетим? Поэтому мы работаем и поддерживаем аэропорт в рабочем состоянии, и эта закупка услуг тоже является частью этой работы. Услуги, о которых идет речь, не будут активироваться пока нам не разрешат полеты", — объясняют нам в пресс-службе Международного аэропорта "Борисполь".

В аэропорту рассказывают, что к оказанию услуг предприятие должно подготовиться раньше времени, проведя все необходимые процедуры. Уверяют, что в тендере нет ничего скандального, что почему-то видят люди.

"Да, сегодня мы еще не летаем, но завтра ситуация может измениться. А в Украине осталось только два работающих аэропорта — Львов и Борисполь. Больше нет. Кстати, в мае мы посетили польский Лодзь. К нам постоянно обращались представители международных авиакомпаний. Они тоже верят, что скоро совершат первый рейс в Украину. Поэтому мы готовимся заранее. Тендерные процедуры занимают определенный промежуток времени (от 3 до 6 месяцев), тендеры могут не состоятся с первого раза и аэропорт может оказаться под угрозой невозможности содержать свои помещения в должном состоянии. Поэтому заранее проведенная процедура является залогом нормального функционирования предприятия и быстрого возобновления операционной деятельности аэропорта после победы Украины", — добавляют в аэропорту "Борисполь".

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