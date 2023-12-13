"А это законно – 5 гривен в час?": В Киеве разгорелся скандал из-за платной парковки во дворе

В Киеве разразился скандал с оплатой парковки. Жители столичной Оболони обсуждают появление на улице Левка Лукьяненко дорожных знаков, извещающих о платной парковой. Людей возмутило, что за час парковки во дворе с них хотят брать плату 5 гривен.

Сайт ТСН.ua выяснял, что происходит с парковкой в столице и действительно ли киевлянам теперь придется платить средства за парковку автомобилей в спальных районах города.

"За что нам такое?"

Пользователи социальных сетей пишут, что дорожный знак об оплате парковки появился у маркета на улице Левко Лукьяненко, 29. Местные отмечают, что здесь начали устанавливать соответствующие знаки. Деньги за парковку планируют брать по будням.

Жители утверждают, что здесь оставляют автомобили жители дома, находящиеся в нем посетители магазинов и заведений.



"Вопрос от оболонцев к КГГА: за что нам такое и как это может быть законно? Это придомовая территория, за которую платят наши соседи из этого дома, а людей начинают терроризировать уже в наших дворах", — пишут в телеграмм канале Жизнь Оболонь Киев.

На улице Левка Лукьяненко, 29 устанавливают соответствующие знаки/фото t.me/obolonlife

А площадка уже не ваша

В коммунальном предприятии "Киевтранспарксервис" отмечают, что они определены единственным оператором по парковке транспортных средств в Киеве. И ссылаются на соответствующее решение Киевсовета от 26.06.2007 № 930/1591 "Об усовершенствовании парковки автотранспорта в городе Киеве".

Там добавляют, что парковка на улице Левка Лукьяненко, 29, была отведена и закреплена за КП приказом Департамента транспортной инфраструктуры КГГА еще в 2021 году.

"Обращаем внимание, что эта парковка расположена на территории улиц и дорог, а не во дворе жилого дома. Согласно информации из базы данных городского земельного кадастра и Государственного земельного кадастра, площадка расположена на земельном участке, вид права на который в соответствии со статьями 125, 126 Земельного кодекса Украины не зарегистрировано.Таким образом, данный участок находится в коммунальной собственности территориальной общины города Киева", — отмечает сайту ТСН.ua Владислав Олейник, исполняющий обязанности директора КП "Киевтранспарксервис".

Люди будут вынуждены платить за парковку / Фото: УНИАН

Платить за парковку будут ежедневно

Владислав Олейник добавляет, что именно поэтому эта площадка для парковки должна быть обустроена дорожными знаками и дорожной разметкой в соответствии со схемой организации дорожного движения в соответствии с Правилами парковки транспортных средств (утверждены постановлением Кабмина от 03.12.2009 № 1342 ), Правилами дорожного движения (утвержденных постановлением Кабмина от 10.10.2001 №1306 ), Правил благоустройства города Киева (утвержденных решением Киевсовета от 25.12.2008 №1051/1051 ), с соблюдением действующих норм, нормативов, стандартов и требований безопасности дорожного движения.

"Оплата на площадке для парковки будет производиться согласно утвержденным тарифам ежедневно с 8.00 до 22.00 в соответствии с распоряжением КГВА от 07.11.2022 № 735 "Об установлении тарифов на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств, предоставляемых КП "Киевтранспарксервис" исключительно в безналичность виде с помощью мобильных приложений", – добавляет Владислав Олейник.

Плата за парковку в Киеве разная — в соответствии с зоной парковки / Фото: УНИАН

Сколько нужно платить за парковку в Киеве

Следует напомнить, что согласно этому распоряжению КГВА столица поделена на три территориальных зоны платной парковки:

I (центр города вокруг улицы Крещатик) – здесь плата за час парковки составляет 35 гривен;

II (около центра города — от Шулявки до Печерска) — плата за час парковки составляет 25 гривен;

III (спальные районы города) – плата за час парковки составляет 5 гривен;

Со всеми способами оплаты и дополнительной информацией можно ознакомиться на информационном сайте по ссылке: parking.kyiv.digital.

В КГГА напоминают, что порядок и правила парковки транспортных средств в Киеве определены Правилами благоустройства, утвержденными решением Киевсовета от 25.12.2008 № 1051/1051. Указанное решение предусматривает функционирование платных парковочных мест на всей территории города Киева и не предусматривает услугу резидентной парковки для жителей Киева.

Кто контролирует выполнение правил упаковки

В КП "Киевтранспарксервис" отмечают, что контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения в части "Остановки" и "Стоянки" и принятие мер к нарушителям осуществляется соответствующими подразделениями Нацполиции Украины и инспекторами по парковке Управления (инспекции) по парковке в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Контроль и соблюдение правил дорожного движения / Фото: www.facebook.com/Інспекція з паркування

Как платить в других районах

Плата за парковку во дворах в других районах города взимается только на парковочных площадках, определенных и закрепленных за КП "Киевтранспарксервис" таблицей 1 к приложению №5 к решению Киевсовета от 23.06.2011 №242/5629 "Об установлении местных налогов и сборов в Киеве" (с изменениями и дополнениями) и Приказом Департамента транспортной инфраструктуры от 25.03.2021 № Н-67 "Об утверждении перечня отведенных площадок для парковки транспортных средств на улицах и дорогах города Киева".

Куда исчезают средства за парковку

Киевляне и активисты говорят, что сфера парковки в городе достаточно непрозрачна и людям непонятно куда направляются уплаченные ими средства за парковку. Ведь иногда на улицах отсутствует должное дорожное покрытие, а деньги за парковку берут немалые.

В коммунальном предприятии "Киевтранспарксервис" отмечают, что средства поступают в бюджет города.

"В соответствии с решением Киевсовета от 08.12.2022 №5828/5869 "О бюджете города Киева на 2023 год" (с изменениями и дополнениями) 50 процентов оплаты за парковку на площадках, закрепленных за КП "Киевтранспарксервис", перечисляются на счета по учету доходов целевого фонда специального фонда бюджета города Киева, то есть, способствуют наполнению бюджета", — заключает Владислав Олейник.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что в Киеве мужчина с удостоверением Офиса генпрокурора угрожал инспектору по парковке (видео)

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